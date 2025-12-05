Ziobro tłumaczy się z Budapesztu. Polacy ocenili to fatalnie dla PiS w najnowszym sondażu

59,7 proc. Polaków widzi w pobycie Ziobry na Węgrzech obciążenie dla PiS

Tylko 19,9 proc. uważa, że to nie problem dla partii

Ziobro przez blisko miesiąc przebywał w Budapeszcie, gdzie wcześniej schronił się także Marcin Romanowski

Były minister ma 26 zarzutów dotyczących Funduszu Sprawiedliwości

Po uchyleniu immunitetu czeka na decyzję sądu ws. aresztu; ENA nie został wystawiony

Czy pobyt Zbigniewa Ziobry w Budapeszcie zaszkodził PiS? Polacy odpowiadają

Najnowszy sondaż SW Research przeprowadzony 2–3 grudnia 2025 r. nie pozostawia dużych wątpliwości. Ponad połowa ankietowanych, dokładnie 59,7 proc., uważa, że miesięczny pobyt Ziobry na Węgrzech to poważny wizerunkowy balast dla Prawa i Sprawiedliwości. Tylko co piąty badany nie widzi w tym problemu.

Badanie objęło 828 dorosłych Polaków, wykonano je metodą CAWI w panelu SW Panel, próba była reprezentatywna ze względu na płeć, wiek i wielkość miejsca zamieszkania.

Takie prezenty zrobił Czarnek najmłodszym członkom rodziny. Mikołaj na medal? [ZDJĘCIA]

Ziobro wraca na europejskie salony. Po Budapeszcie — Bruksela

Były minister sprawiedliwości w czwartek zameldował się w Brukseli, gdzie, jak przekazał w rozmowie z telewizją wPolsce24 „rozmawia z politykami i mediami na temat skali naruszeń prawa w Polsce przez rząd Donalda Tuska”.

Przez blisko miesiąc przebywał jednak w Budapeszcie, co wywołało falę spekulacji o jego statusie prawnym i politycznych powiązaniach z rządem Viktora Orbána. To właśnie na Węgrzech wcześniej pojawił się Marcin Romanowski, były wiceminister sprawiedliwości i jeden z kluczowych podejrzanych w sprawie Funduszu Sprawiedliwości.

26 zarzutów i uchylony immunitet. Sprawa Funduszu Sprawiedliwości puchnie

Ziobro pozostaje podejrzany o 26 przestępstw, m.in. o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i nadużycia związane z Funduszem Sprawiedliwości. Sejm uchylił jego immunitet na początku listopada. Prokuratura wnioskowała o tymczasowy areszt, lecz sąd wciąż nie podjął decyzji, dlatego Europejski Nakaz Aresztowania nie został wystawiony.

Co mówią Polacy? Wyniki sondażu SW Research

Pytanie w badaniu brzmiało: „Czy uważa Pani/Pan, że wyjazd Zbigniewa Ziobry na Węgry jest obciążeniem wizerunkowym dla PiS?”

Odpowiedzi rozłożyły się następująco:

59,7 proc. – tak, to obciążenie wizerunkowe dla PiS

19,9 proc. – nie, to nie szkodzi PiS

20,4 proc. – trudno powiedzieć

Dominacja odpowiedzi negatywnych dla obozu Jarosława Kaczyńskiego jest wyraźna, a trend może być dla partii szczególnie niebezpieczny w kontekście zbliżającego się roku wyborczego.

Dlaczego pobyt Ziobry na Węgrzech odbił się tak głośnym echem?

To bezprecedensowa sytuacja, w której były szef resortu sprawiedliwości i lider partii koalicyjnej opuszcza kraj po uchyleniu immunitetu. Obóz PiS musi mierzyć się z pytaniami o odpowiedzialność polityczną i łączność z działaniami Ministerstwa Sprawiedliwości z czasów „dobrej zmiany”.Pobyt Ziobry w państwie rządzonym przez Viktora Orbána, jedynego kluczowego sojusznika PiS w UE, dodatkowo wzmacnia narrację o politycznym parasolu ochronnym nad byłym ministrem.

Poniżej galeria zdjęć: Zbigniew Ziobro przed komisją ds. Pegasusa

Express Biedrzyckiej | Ryszard Kalisz | 2025-12-04 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.