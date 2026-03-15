Tusk alarmuje! Premier wskazuje winnych i ujawnia plan

Weronika Fakhriddinova
2026-03-15 13:57

Premier Donald Tusk ponownie alarmuje, wskazując na „realne zagrożenie” polexitem. Jego zdaniem, prawicowa opozycja, w tym PiS i „obie Konfederacje”, dąży do wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej, co nazwałby „katastrofą”. Czy te oskarżenia mają solidne podstawy, czy są jedynie elementem politycznej retoryki?

Donald Tusk

  • Premier Donald Tusk ostrzega przed "realnym zagrożeniem" polexitem, oskarżając prawicową opozycję o dążenie do wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej.
  • Tusk twierdzi, że rozbicie UE jest celem Rosji, amerykańskiej MAGA oraz europejskiej prawicy, a dla Polski byłaby to katastrofa.
Premier Tusk: polexit to realne zagrożenie

Donald Tusk, w swoim wpisie na portalu X, jasno określił swoje obawy dotyczące przyszłości Polski w Unii Europejskiej. Stwierdził, że „polexit to dzisiaj realne zagrożenie!”, a za jego zwolenników uznał „obie konfederacje i większość PiS”, wskazując na Nawrockiego jako ich patrona. Premier podkreślił, że rozbicie Unii Europejskiej jest celem Rosji, amerykańskiej MAGA oraz europejskiej prawicy z Orbanem na czele.

„Dla Polski byłaby to katastrofa. Zrobię wszystko, żeby ich powstrzymać” – dodał Tusk, sygnalizując determinację w obronie polskiego członkostwa w UE. Te słowa to nie pierwszy raz, gdy szef rządu oskarża opozycję o antyeuropejskie dążenia.

Czy opozycja dąży do wyjścia z unii?

Oskarżenia premiera Tuska nie są odosobnione. Wcześniej, w kontekście „wojny o SAFE”, stwierdził, że „wszystkie maski opadły”, a nadchodzące wybory zdecydują o tym, czy Polska pozostanie w Europie. Jego zdaniem, „musimy wspólnie zastopować politycznych szaleńców”.

W weekend w „Rzeczpospolitej” ukazał się artykuł Konrada Szymańskiego, byłego ministra ds. Unii Europejskiej w rządzie PiS. Szymański ostrzegał w nim, że prawica „zatraciła się w antyeuropejskim dyskursie”. Zaznaczył, że sprawa członkostwa Polski w UE jest już „poza kontrolą”, a prawica jest bezbronna wobec „antyeuropejskiego resentymentu”, co zmusza ją do milczenia nawet wobec „eurofobicznego i wprost prorosyjskiego amoku Grzegorza Brauna”.

Wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski udostępnił tekst Szymańskiego, komentując krótko: „Niestety. Przestrzegałem”. Te słowa sugerują, że obawy o antyeuropejskie nastroje w szeregach prawicy są podzielane również przez innych czołowych polityków.

