W takich warunkach mieszkał Sławomir Wałęsa. Jego ciało znaleźli w tym bloku [ZDJĘCIA]

Smutne wieści o śmierci jednego z synów Danuty i Lecha Wałęsów pojawiała się w majowe święto, w zeszłym roku. Strata była bolesna tym bardziej, że była to kolejna śmierć w rodzinie. Kilka lat wcześniej zmarł Przemysław Wałęsa. Ciało Sławomira Wałęsy zostało znalezione w mieszkaniu na jednym z toruńskich osiedli, gdzie mieszkał syn byłego prezydenta. O sprawie jako pierwszy powiadomił "Super Express": - Wczoraj (30 kwietnia 2025 r. - red.) policjanci wraz ze strażakami, na prośbę sąsiadów, weszli do mieszkania przy ulicy Dziewulskiego w Toruniu, gdzie ujawnili zwłoki 52-letniego mężczyzny. Nie nosiło ono śladów działania osób trzecich - powiedziała wówczas rozmowie z "Super Expressem" aspirant Dominika Bocian, rzeczniczka toruńskiej policji.

Mieszkanie, w którym znaleziono ciało 53-latka znajduje się na osiedlu w Toruniu na Rubinkowie, zwanym przez tamtejszych mieszkańców "Czeczenią". "Czeczenia" dawniej miała złą sławę, często dochodziło tam do awantur, bijatyk, kradzieży, a ponad 20 lat temu doszło tam nawet to zamordowania emerytowanego policjanta. Jednak tak było dawniej, z biegiem lat oblicze osiedla się zmieniło. Co więcej, wyremontowane zostały stojące tam bloki.

Jak mieszkał Sławomir Wałęsa? Przede wszystkim skromnie i bez luksusów. Zajmował kawalerkę, a mieszkał w niej sam. "Super Express" nieraz odwiedzał syna byłego prezydenta, a ten opowiadał o sobie i swoim losie, a także z walką z chorobą. Jakie było w środku wspomniane mieszkanie? - W niewielkim pokoju, który służy za sypialnię, salon, jadalnię i pracownię komputerową, jest czysto, ale panuje bałagan. Na biurku trzy komputery, obok łóżko, a przy nim pudło ze zdjęciami. Na fotografiach syn byłego prezydenta stoi obok wielkich ludzi tego świata. W naszej galerii niżej zobaczycie, jak wygląda to miejsce - opisywała nasza gazeta kilkanaście lat temu.

9 maja 2025 roku odbyła się ceremonia pogrzebowa Sławomira Wałęsy. Mężczyzna został pochowany na gdańskim cmentarzu Srebrzysko – w grobie obok swojego brata Przemysława. Grób braci znajduje się w kolumbarium. To prosta marmurowa tablica z wyrytymi datami: Ś.P. Przemysław Wałęsa – 1974–2017, Ś.P. Sławomir Wałęsa – 1972–2025.

