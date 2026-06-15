Gdzie jest Zbigniew Ziobro? Odpowiedź Prokuratury Krajowej kluczowa dla ENA

Prokuratura Krajowa przygotowuje odpowiedź na zapytanie sędziego dotyczące miejsca pobytu Zbigniewa Ziobry, co jest kluczowe dla procesu wydania Europejskiego Nakazu Aresztowania.

Istnieje kontrowersja co do miejsca pobytu Zbigniewa Ziobry – warunkiem wydania ENA jest przebywanie w Unii Europejskiej, jednak pojawiły się doniesienia, że były minister przebywa w Stanach Zjednoczonych.

Mimo tych doniesień, Prokuratura Krajowa utrzymuje, że Europejski Nakaz Aresztowania jest zasadny nawet w przypadku pobytu Zbigniewa Ziobry poza UE, a swoją argumentację przedstawi sądowi.

Sędzia Tomasz Grochowicz, który prowadzi postępowanie dotyczące wniosku o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania dla Zbigniewa Ziobry, skierował do Prokuratury Krajowej pilne zapytanie. Sędzia zażądał wyjaśnienia, gdzie aktualnie przebywa były minister. Informacja ta jest fundamentalna dla procesu wydania ENA, ponieważ jednym z kluczowych warunków jest przebywanie osoby ściganej na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Według doniesień RMF FM, zapytanie to ma charakter priorytetowy.

Miejsce pobytu Zbigniewa Ziobry

Kwestia miejsca pobytu Zbigniewa Ziobry stanowi centralny punkt rozbieżności. Warunkiem koniecznym do wydania Europejskiego Nakazu Aresztowania jest bowiem obecność osoby poszukiwanej na obszarze jednego z krajów Unii Europejskiej. Tymczasem, jak podał prokurator generalny Waldemar Żurek w wywiadzie dla Polsat News, Zbigniew Ziobro miał przebywać "w stanie Waszyngton" na terenie Stanów Zjednoczonych, co stawia pod znakiem zapytania zasadność wniosku o ENA w kontekście jego terytorialnego zasięgu.

Rzecznik Prokuratury Krajowej, Przemysław Nowak, potwierdził, że Prokuratura Krajowa jest w trakcie przygotowywania formalnej odpowiedzi na zapytanie sędziego Grochowicza. Nowak cytował treść zapytania.

- Sędzia Grochowicz pyta o naszą wiedzę na temat miejsca pobytu podejrzanego Zbigniewa Ziobry [...]. Prosi o potwierdzenie, czy przebywa na terenie Unii Europejskiej, czy potwierdzenie informacji o wyjeździe do Stanów Zjednoczonych - przekazał.

Rzecznik zapewnił, że dokumentacja zostanie przekazana do sądu "na dniach".

Stanowisko Prokuratury ws. ENA

Mimo doniesień o pobycie Zbigniewa Ziobry poza UE, Prokuratura Krajowa utrzymuje, że Europejski Nakaz Aresztowania pozostaje zasadny. Zapytany o potencjalną bezzasadność ENA w tej sytuacji, rzecznik Nowak kategorycznie stwierdził.

- Mamy zupełnie przeciwne stanowisko. Uważamy, że nawet gdyby Zbigniew Ziobro przebywał na terenie Stanów Zjednoczonych, to ENA jest zasadny i tę argumentację szeroko przedstawimy w tym piśmie - stwierdzono.

Podkreślił jednocześnie, że ostateczna decyzja w tej kwestii należy do sądu, co wskazuje na rolę organów ścigania w przedstawianiu argumentacji prawnej, przy jednoczesnym respektowaniu niezawisłości sądownictwa.

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