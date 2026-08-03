Czy Karol Nawrocki ułaskawił Adama Borowskiego? Chodzi o sprawę Romana Giertycha

Prezydent Karol Nawrocki ułaskawił Adama Borowskiego, opozycjonistę skazanego za zniesławienie Romana Giertycha.

Działaczowi groziło pół roku więzienia za uporczywą odmowę przeproszenia Giertycha, mimo prawomocnych wyroków.

Decyzję prezydenta uzasadniono względami humanitarnymi oraz zasługami Borowskiego dla demokracji.

Sprawdź, jakie konsekwencje niesie to ułaskawienie i dlaczego sprawa budziła tyle kontrowersji.

Karol Nawrocki wydał w poniedziałek trzy postanowienia dotyczące zastosowania prawa łaski. Pierwsze z nich obejmowało darowanie kary więzienia osobie skazanej za zniesławienie za pomocą środków masowego komunikowania.

Pałac Prezydencki nie podał nazwiska skazanego. Polska Agencja Prasowa wskazała jednak, że decyzja może dotyczyć Adama Borowskiego. Niedługo później głos zabrał jego obrońca, mec. Krzysztof A. Wąsowski.

„Nieoficjalnie mogę już potwierdzić, że Pan Prezydent Karol Nawrocki skorzystał z przysługującej mu konstytucyjnej prerogatywy i pozytywnie rozpoznał wobec pana Adama Borowskiego” – przekazał prawnik na X.

#AdamBorowski #Ułaskawienie Nieoficjalnie mogę już potwierdzić, że Pan Prezydent @NawrockiKn skorzystał z przysługującej mu konstytucyjnej prerogatywy #AktŁaski i pozytywnie rozpoznał wobec pana Adama Borowskiego @BorowskiAdam14 mój wniosek w tej sprawie 🇵🇱...tym samym… pic.twitter.com/RmC0rkB54p— Krzysztof A Wąsowski (@KaW1944) August 3, 2026

Za co został skazany Adam Borowski?

Sprawa dotyczyła wypowiedzi z 24 października 2020 roku. Adam Borowski wystąpił w programie „Kulisy Manipulacji” na antenie Telewizji Republika. Komentował wówczas postępowanie dotyczące spółki Polnord oraz rolę Romana Giertycha.

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Borowski powiedział o Giertychu, że „współpracuje z przestępcami”. Zarzucał mu również zapewnianie ochrony prawnej oraz wykorzystywanie znajomych jako tzw. słupów. Roman Giertych uznał te słowa za pomówienie i wniósł przeciwko Borowskiemu prywatny akt oskarżenia z art. 212 Kodeksu karnego.

Sprawą zajął się Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli. Pierwsze rozstrzygnięcie zapadło w listopadzie 2023 roku. Postępowanie zostało warunkowo umorzone na rok, a Borowski miał opublikować na Facebooku przeprosiny.

Borowski nie przeprosił Romana Giertycha

Działacz nie zamieścił wskazanego przez sąd oświadczenia. Sprawa została więc ponownie podjęta.

W kwietniu 2025 roku sąd skazał Borowskiego na sześć miesięcy pozbawienia wolności, ale warunkowo zawiesił wykonanie kary na rok. Skazany po raz kolejny został zobowiązany do przeproszenia Giertycha. Także tego obowiązku nie wykonał.

W marcu 2026 roku sąd uznał, że Borowski nie zastosował się do nałożonego obowiązku, i zarządził wykonanie sześciomiesięcznej kary więzienia. Obrona zapowiadała zaskarżenie decyzji. Sam Borowski nie zamierzał zmieniać stanowiska.

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– Nie przeproszę. Mogę iść do więzienia – mówił po jednej z decyzji sądu.

Giertych: Nie chciałem, żeby trafił do więzienia

Roman Giertych przekonywał, że zależało mu na przeprosinach, a nie na osadzeniu Borowskiego w zakładzie karnym. Poseł KO podkreślał, że nie występował do sądu o wykonanie kary więzienia.

– Nie wnosiłem o to, żeby Borowski poszedł do więzienia. Nie miałem takiego zamiaru – mówił Giertych w rozmowie z OKO.press.

Według niego problemem było niewykonanie przez Borowskiego obowiązku, który wynikał z prawomocnego orzeczenia sądu.

Dlaczego Nawrocki ułaskawił Borowskiego?

Minister w Kancelarii Prezydenta Mateusz Kotecki, nie wymieniając nazwiska skazanego, przedstawił powody pierwszej z trzech decyzji o zastosowaniu prawa łaski.

Wskazał na względy humanitarne, podeszły wiek i pogarszający się stan zdrowia. Pod uwagę wzięto również ustabilizowany tryb życia, incydentalny charakter czynu oraz zasługi dla przemian demokratycznych w Polsce.

Borowski ma za sobą udar i zmagał się z chorobą nowotworową. W marcu sąd uznał jednak, że jego stan zdrowia nie wyklucza odbywania kary w zakładzie karnym.

Karol Nawrocki już wcześniej publicznie mówił, że rozważa ułaskawienie Borowskiego. Następnie zażądał od prokuratora generalnego Waldemara Żurka przedstawienia akt sprawy.

Kim jest Adam Borowski?

Adam Borowski to działacz opozycji demokratycznej z czasów PRL. Był związany z „Solidarnością”, a w latach 80. działał w podziemiu. W 1985 roku dołączył do Solidarności Walczącej i organizował jej warszawskie struktury. Założył także podziemne wydawnictwo Prawy Margines i wydawał pismo „Horyzont”. Po przemianach ustrojowych angażował się między innymi w pomoc dla Czeczenii.

W 2006 roku prezydent Lech Kaczyński odznaczył go Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Borowski kieruje warszawskim Klubem „Gazety Polskiej”.

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