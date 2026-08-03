Pierwszy rok Karola Nawrockiego. Prezydent zaprasza Polaków pod Pałac

Prezydent Karol Nawrocki zaprasza Polaków przed Pałac Prezydencki na otwarte spotkanie, aby wspólnie podsumować pierwszy rok swojej prezydentury.

Wydarzenie ma przedstawić bilans kluczowych działań głowy państwa w polityce krajowej i międzynarodowej, mimo trudnych warunków kohabitacji z rządem.

Sprawdź, jakie osiągnięcia zostaną wyróżnione i co prezydent ma do przekazania Polakom podczas tego podsumowania rocznicy.

Karol Nawrocki chce podsumować pierwsze dwanaście miesięcy urzędowania wspólnie z obywatelami. W czwartek przed Pałacem Prezydenckim odbędzie się otwarte spotkanie z udziałem głowy państwa.

Początek wydarzenia zaplanowano na godz. 17.30. Szczegóły przedstawił w poniedziałek rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.

– Zapraszamy wszystkich Polaków, wszystkich państwa do tego, byście wspólnie z nami uczcili tę rocznicę prezydentury Karola Nawrockiego – powiedział prezydencki minister.

Nawrocki podsumuje pierwszy rok kadencji

Podczas wystąpienia prezydent ma przedstawić najważniejsze działania podjęte od objęcia urzędu. Kancelaria Prezydenta zapowiada bilans dotyczący zarówno polityki krajowej, jak i zagranicznej.

Rafał Leśkiewicz określił minione miesiące jako „rok dobrej prezydentury dla Polski”. Zaznaczył jednocześnie, że Karol Nawrocki sprawował urząd w warunkach napiętej współpracy z rządem. Według rzecznika był to czas działania w „bardzo trudnych warunkach kohabitacji z rządzącymi, którzy najpierw nie uznawali wyników wyborów”.

– Są tacy, którzy do dzisiaj liczą jeszcze głosy – dodał z przekąsem Leśkiewicz.

Pałac wskazuje najważniejsze osiągnięcia

Za jedno z głównych osiągnięć w polityce krajowej Kancelaria Prezydenta uznaje „konsekwentne stanie na straży polskiej konstytucji”. Rzecznik wskazał również na aktywność Karola Nawrockiego w obszarze bezpieczeństwa i polityki międzynarodowej. Wymienił działania na wschodniej flance NATO oraz współpracę w ramach Grupy Wyszehradzkiej, Bukaresztańskiej Dziewiątki i Inicjatywy Trójmorza.

Ważne! Nawrocki ułaskawił trzy osoby. Jedna była skazana na dożywocie

Wśród ważnych kierunków znalazły się też relacje z państwami regionu Morza Bałtyckiego. Leśkiewicz podkreślił ponadto znaczenie kontaktów z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem i sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte. Szczegółowe podsumowanie ma przedstawić sam Karol Nawrocki.

Rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego

Karol Nawrocki złożył przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym 6 sierpnia 2025 roku. Tego dnia oficjalnie objął urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Czwartkowe spotkanie przed Pałacem Prezydenckim będzie pierwszym dużym publicznym podsumowaniem jego kadencji.

Poniżej galeria zdjęć: Zaprzysiężenie Karola Nawrockiego na prezydenta Polski

9

ROSYJSKA RAKIETA UDERZYŁA W POLSKĘ! MIGRANCI ATAKUJĄ CEUTĘ, GRILL U MORAWIECKIEGO | Dudek o Polityce