Pierwszy rok Karola Nawrockiego. Prezydent zaprasza Polaków pod Pałac

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2026-08-03 18:33

Karol Nawrocki przedstawi bilans pierwszego roku swojej prezydentury. W czwartek o godz. 17.30 przed Pałacem Prezydenckim odbędzie się otwarte spotkanie z mieszkańcami. Kancelaria Prezydenta zapowiada podsumowanie działań głowy państwa w kraju i za granicą.

Prezydent Karol Nawrocki przemawia do dziennikarzy w otoczeniu ludzi. O podsumowaniu roku prezydentury w SE Polityka.
Autor: AKPA
  • Prezydent Karol Nawrocki zaprasza Polaków przed Pałac Prezydencki na otwarte spotkanie, aby wspólnie podsumować pierwszy rok swojej prezydentury.
  • Wydarzenie ma przedstawić bilans kluczowych działań głowy państwa w polityce krajowej i międzynarodowej, mimo trudnych warunków kohabitacji z rządem.
  • Sprawdź, jakie osiągnięcia zostaną wyróżnione i co prezydent ma do przekazania Polakom podczas tego podsumowania rocznicy.

Karol Nawrocki chce podsumować pierwsze dwanaście miesięcy urzędowania wspólnie z obywatelami. W czwartek przed Pałacem Prezydenckim odbędzie się otwarte spotkanie z udziałem głowy państwa.

Początek wydarzenia zaplanowano na godz. 17.30. Szczegóły przedstawił w poniedziałek rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.

– Zapraszamy wszystkich Polaków, wszystkich państwa do tego, byście wspólnie z nami uczcili tę rocznicę prezydentury Karola Nawrockiego – powiedział prezydencki minister.

Nawrocki podsumuje pierwszy rok kadencji

Podczas wystąpienia prezydent ma przedstawić najważniejsze działania podjęte od objęcia urzędu. Kancelaria Prezydenta zapowiada bilans dotyczący zarówno polityki krajowej, jak i zagranicznej.

Rafał Leśkiewicz określił minione miesiące jako „rok dobrej prezydentury dla Polski”. Zaznaczył jednocześnie, że Karol Nawrocki sprawował urząd w warunkach napiętej współpracy z rządem. Według rzecznika był to czas działania w „bardzo trudnych warunkach kohabitacji z rządzącymi, którzy najpierw nie uznawali wyników wyborów”.

– Są tacy, którzy do dzisiaj liczą jeszcze głosy – dodał z przekąsem Leśkiewicz.

Pałac wskazuje najważniejsze osiągnięcia

Za jedno z głównych osiągnięć w polityce krajowej Kancelaria Prezydenta uznaje „konsekwentne stanie na straży polskiej konstytucji”. Rzecznik wskazał również na aktywność Karola Nawrockiego w obszarze bezpieczeństwa i polityki międzynarodowej. Wymienił działania na wschodniej flance NATO oraz współpracę w ramach Grupy Wyszehradzkiej, Bukaresztańskiej Dziewiątki i Inicjatywy Trójmorza.

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Wśród ważnych kierunków znalazły się też relacje z państwami regionu Morza Bałtyckiego. Leśkiewicz podkreślił ponadto znaczenie kontaktów z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem i sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte. Szczegółowe podsumowanie ma przedstawić sam Karol Nawrocki.

Rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego

Karol Nawrocki złożył przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym 6 sierpnia 2025 roku. Tego dnia oficjalnie objął urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Czwartkowe spotkanie przed Pałacem Prezydenckim będzie pierwszym dużym publicznym podsumowaniem jego kadencji.

Poniżej galeria zdjęć: Zaprzysiężenie Karola Nawrockiego na prezydenta Polski

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Zaprzysiężenie prezydenta Karola Nawrockiego na prezydenta Polski
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KAROL NAWROCKI