Ważne! Nawrocki ułaskawił trzy osoby. Jedna była skazana na dożywocie

Prezydent Karol Nawrocki podjął trzy ważne decyzje o zastosowaniu prawa łaski, wywołując szeroką dyskusję społeczną.

Wśród ułaskawionych znalazła się osoba skazana na dożywocie za zabójstwo z rozbojem, którą warunkowo zwolniono z odbywania reszty kary.

Dodatkowo darowano karę więzienia za zniesławienie oraz uchylono zakaz stadionowy. Poznaj szczegóły tych kontrowersyjnych decyzji.

Karol Nawrocki skorzystał z jednego z najważniejszych uprawnień głowy państwa. Pałac Prezydencki poinformował o zastosowaniu prawa łaski wobec trzech osób. Każda z decyzji dotyczyła innej sprawy. Najpoważniejsza obejmuje osobę skazaną za zabójstwo połączone z rozbojem oraz za rozbój.

Nawrocki podjął decyzję w sprawie dożywocia

Wobec skazanego na dożywotnie pozbawienie wolności prezydent zastosował warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary.

Okres próby został wyznaczony na pięć lat. Osoba objęta decyzją prezydenta ma również pozostawać pod dozorem kuratora. Kancelaria Prezydenta nie ujawniła danych ułaskawionych osób.

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– Prezydent rozpatruje każdą sprawę indywidualnie po zapoznaniu się z aktami – przekazał minister w Kancelarii Prezydenta Mateusz Kotecki.

Kara więzienia za zniesławienie została darowana

Pierwsza z pozostałych decyzji dotyczyła osoby skazanej na karę pozbawienia wolności za zniesławienie dokonane za pomocą środków masowego komunikowania.

Prezydent zdecydował o darowaniu kary więzienia. Przy podejmowaniu decyzji brano pod uwagę względy humanitarne, podeszły wiek skazanego oraz pogarszający się stan jego zdrowia. Pałac Prezydencki wskazał także na ponadprzeciętne zasługi tej osoby dla przemian demokratycznych w Polsce.

Prezydent uchylił zakaz stadionowy

Trzecia sprawa dotyczyła osoby ukaranej za przebywanie podczas imprezy masowej w sektorze innym niż wskazany na bilecie. Karol Nawrocki darował jej zakaz wstępu na imprezy masowe i zarządził zatarcie skazania. Za takim rozstrzygnięciem miały przemawiać pozytywna opinia środowiskowa oraz incydentalny charakter czynu.

Siedem ułaskawień od początku kadencji

Od początku prezydentury Karol Nawrocki zastosował prawo łaski wobec siedmiu osób. W pięciu przypadkach odmówił jego zastosowania. W lutym prezydent ułaskawił trzy osoby i negatywnie rozpatrzył pięć innych spraw. W kwietniu podjął kolejną pozytywną decyzję.

Prawo łaski nie unieważnia wyroku i nie sprawia, że skazany zostaje uznany za niewinnego. Prezydent może jednak darować lub złagodzić karę, uchylić środek karny albo zdecydować o wcześniejszym zatarciu skazania. Decyzję podejmuje samodzielnie i nie podlega ona kontroli innych organów.

Zgodnie z konstytucją prawo łaski nie może być stosowane wobec osób skazanych przez Trybunał Stanu.

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