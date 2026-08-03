Prezydent Nawrocki o żołnierzach 18. brygady Obrony Terytorialnej: "Zawsze gotowi służyć drugiemu człowiekowi"

Prezydent Karol Nawrocki podczas uroczystości na placu Zamkowym w Warszawie dziękował żołnierzom tej formacji za ich codzienną służbę i poświęcenie.

- Drodzy żołnierze, jesteśmy jako naród po prostu głęboko wdzięczni. Jesteście zawsze blisko i zawsze gotowi. Gdy jest powódź na Dolnym Śląsku, to tam jesteście i służycie drugiemu człowiekowi. Gdy jest pożar w powiecie wołomińskim - są tam Terytorialsi. A do tego jesteście tak unikalną, unikatową jednostką, gotową do tego, aby walczyć w zagęszczonym, zurbanizowanym terenie miejskim, w swojej ukochanej Warszawie - powiedział prezydent.

- Ta unikalność waszych umiejętności, znajomość Warszawy, do tego, żeby bronić, jak przyjdzie taka potrzeba i przyjdzie taka konieczność. Reprezentujecie różne pokolenia, różne generacje. Część z was jest urzędnikami, pracownikami szkół, pracownikami innych instytucji państwa polskiego, a zasadniczą część swojego życia jesteście gotowi poświęcić drugiemu człowiekowi, to piękne, wzruszające, i tego potrzebuje nasza ukochana ojczyzna - podkreślił Karol Nawrocki.

Chrzestnymi sztandaru zostali Maria Kołodziej z rodziny gen. Antoniego Chruściela i ppłk uczestnik Powstania Warszawskiego ppłk Jakub Nowakowski ps. „Tomek”. Jak wygląda sztandar? Na białej tkaninie po obu stronach znajduje się czerwony krzyż kawalerski, a na stronie głównej pośrodku krzyża wyhaftowane zostały dwie gałązki wawrzynu, wewnątrz umieszczony jest natomiast wizerunek orła białego. Pomiędzy ramionami krzyża kawalerskiego, w rogach są wieńce wawrzynu z liczbą „18”.

Na drugiej stronie, pośrodku krzyża kawalerskiego znajduje się napis „Bóg Honor Ojczyzna”, a pomiędzy ramionami krzyża: znak Polski Walczącej, herb Miasta Stołecznego Warszawy, wizerunek Matki Bożej Łaskawej Patronki Warszawy i wizerunek odznaki pamiątkowej 18. SBOT.

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