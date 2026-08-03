Ważna zmiana w ambasadzie Ukrainy. Bodnar opuszcza Warszawę

Ukraina intensywnie poszukuje nowego ambasadora w Polsce, a obsadzenie tego stanowiska ma kluczowe znaczenie dla dalszych relacji Warszawy i Kijowa.

Na liście potencjalnych kandydatów figurują Iryna Wereszczuk, zastępczyni szefa kancelarii prezydenta, oraz Ołeksandr Miszczenko, obecny wiceminister spraw zagranicznych.

Sprawdź, dlaczego wybór nowego ambasadora jest tak ważny i poznaj szczegóły dotyczące zaskakujących zmian w ukraińskiej dyplomacji.

Wasyl Bodnar kończy misję dyplomatyczną w Warszawie. Ambasador Ukrainy w Polsce ma wrócić do kraju i objąć stanowisko w kierownictwie ukraińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

O możliwych zmianach poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski podczas spotkania z szefami ukraińskich placówek dyplomatycznych.

Bodnar ma zostać wiceministrem spraw zagranicznych

Doniesienia w tej sprawie przekazała agencja Interfax-Ukraina.

„Ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar oraz ambasador Ukrainy w Czechach Wasyl Zwarycz mogą zostać mianowani wiceministrami spraw zagranicznych Ukrainy. Poinformował o tym prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas narady kierowników ukraińskich placówek dyplomatycznych w Kijowie w poniedziałek” – napisała agencja Interfax-Ukraina.

Bodnar ma już doświadczenie w kierownictwie ukraińskiej dyplomacji. W latach 2017–2021 pełnił funkcję wiceministra spraw zagranicznych. Później, w latach 2021–2024, był ambasadorem Ukrainy w Turcji. Placówkę w Warszawie objął w 2024 roku.

Kto zostanie nowym ambasadorem Ukrainy w Polsce?

Nie zapadła jeszcze oficjalna decyzja, kto przejmie kierowanie ukraińską placówką w Warszawie. Według źródeł PAP wśród kandydatów wymieniane są dwie osoby związane z władzami w Kijowie.

Prezydent Nawrocki o żołnierzach 18. brygady Obrony Terytorialnej: "Zawsze gotowi służyć drugiemu człowiekowi"

Pierwszą z nich jest Iryna Wereszczuk, zastępczyni szefa kancelarii prezydenta Ukrainy. Drugim rozważanym kandydatem ma być Ołeksandr Miszczenko, który obecnie pełni funkcję wiceministra spraw zagranicznych.

Wybór następcy Bodnara będzie istotny dla dalszych kontaktów Warszawy i Kijowa. Ambasador odpowiada nie tylko za bieżące relacje polityczne, ale także za kontakty z polskimi władzami i reprezentowanie stanowiska Ukrainy w sprawach dotyczących bezpieczeństwa, pomocy wojskowej oraz sytuacji obywateli ukraińskich przebywających w Polsce.

Na razie strona ukraińska nie podała terminu ogłoszenia nominacji. Nie wiadomo również, kiedy Bodnar formalnie zakończy pracę w Warszawie i obejmie nowe stanowisko w Kijowie.

Bodnar zastąpił Wasyla Zwarycza

Wasyl Bodnar objął funkcję ambasadora Ukrainy w Polsce w 2024 roku. Zastąpił Wasyla Zwarycza, który kierował placówką w Warszawie od czerwca 2022 do lipca 2024 roku.

Po zakończeniu misji w Polsce Zwarycz został ambasadorem Ukrainy w Czechach. Teraz również on jest wymieniany jako kandydat na stanowisko wiceministra spraw zagranicznych Ukrainy.

Jeżeli zapowiedzi zostaną potwierdzone, obaj byli ambasadorowie Ukrainy w Polsce mogą znaleźć się w kierownictwie resortu spraw zagranicznych w Kijowie.

Poniżej galeria zdjęć: Ukraina po raz pierwszy dowodzi siłami NATO na morzu. Manewry pk. "Sea Breeze 2026"

13

Express Biedrzyckiej - WSTĘP