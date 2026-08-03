Miller pisze o nierównym traktowaniu Polaków i Ukraińców. Punktuje reakcje władz

Leszek Miller ostro skrytykował władze za podwójne standardy w reagowaniu na przemoc, domagając się równej stanowczości bez względu na narodowość ofiar i sprawców.

Były premier wskazuje na rażące różnice w traktowaniu incydentów z udziałem Polaków i Ukraińców, co podważa zaufanie i pogłębia społeczne podziały.

Sprawdź, dlaczego brak konsekwencji w działaniach władz zagraża stabilności w Polsce i jak to wpływa na relacje społeczne.

Leszek Miller opublikował w mediach społecznościowych obszerny wpis dotyczący reakcji państwa na przemoc wobec Polaków i obywateli Ukrainy.

Były premier odniósł się do sprawy ukraińskich dziewczyn obrażanych w autobusie. Zwrócił uwagę, że incydent wywołał zdecydowaną reakcję władz, polityków oraz przedstawicieli życia publicznego. Głos w tej sprawie zabrał również premier Donald Tusk.

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„Bandyci nie będą dyktować zasad na polskich ulicach. Wypowiadamy wojnę przemocy, nienawiści i bezkarności” – powiedział szef rządu, cytowany przez Millera.

Miller: Tak właśnie powinno reagować państwo

Były premier ocenił, że słowa Tuska były właściwe i potrzebne. Jednocześnie zwrócił uwagę, że w innych podobnych sprawach brakuje takiej samej stanowczości ze strony władz i części mediów.

Przypomniał przypadek brutalnego ataku nożem na Polkę, którego sprawcą miał być obywatel Ukrainy. Wskazał, że reakcje opinii publicznej i instytucji były w tym przypadku znacznie mniej widoczne.

– Gdy ofiarą brutalnego ataku z użyciem noża pada Polka, a sprawcą jest obywatel Ukrainy, reakcje przedstawicieli władz i części mediów są mniej widoczne i mniej stanowcze – napisał były premier.

Taki sposób reagowania, w jego opinii, może sprawiać wrażenie, że państwo stosuje różne standardy w zależności od obywatelstwa uczestników zdarzenia.

„Państwo prawa nie może stosować różnych standardów”

Miller podkreślił, że narodowość ofiary ani pochodzenie sprawcy nie mogą wpływać na ocenę przestępstwa.

– Państwo prawa nie może stosować różnych standardów. Ofiara nie powinna być traktowana inaczej ze względu na obywatelstwo, podobnie jak sprawca nie może być oceniany łagodniej ani surowiej z powodu narodowości. Liczą się wyłącznie fakty i obowiązujące prawo – zaznaczył.

Z wpisu można wywnioskować, że według Millera równe traktowanie to fundament demokratycznego państwa. Każde wrażenie nierówności w reakcji instytucji publicznych może osłabiać zaufanie obywateli.

Miller pisze o narastającej niechęci wobec Ukraińców

W dalszej części wpisu Miller zwrócił uwagę na napięcia społeczne związane z obecnością ukraińskich migrantów w Polsce.

Wskazał, że niechęć części społeczeństwa nie musi wynikać wyłącznie ze skali migracji czy nagłaśnianych incydentów. Może być też efektem przekonania, że przemoc wobec Ukraińców spotyka się z większym zainteresowaniem władz niż przemoc popełniana przez obywateli Ukrainy.

– Niezależnie od tego, czy takie przekonanie jest w pełni uzasadnione, jego istnienie ma znaczenie społeczne i nie powinno być lekceważone – napisał Miller.

Zaapelował, by państwo reagowało w taki sam sposób na każdy akt agresji. Tylko konsekwencja, jak napisał, może ograniczyć narastanie napięć i uprzedzeń.

– Obywatele muszą mieć pewność, że obowiązuje jedno prawo, jedna miara i jednakowa ochrona dla wszystkich. Gdy zaufanie do tej zasady słabnie, słabnie również zaufanie do państwa – podsumował.

Gdy ofiarami są ukraińskie dziewczyny obrażane w autobusie, reakcja państwa i wielu przedstawicieli życia publicznego jest szybka i zdecydowana. Pojawiają się konferencje prasowe, wpisy w mediach społecznościowych, komentarze oraz apele o przeciwdziałanie mowie nienawiści. Głos… pic.twitter.com/Q0t7wUAAhi— Leszek Miller (@LeszekMiller) August 3, 2026

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