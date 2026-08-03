Skazany na dożywocie Piotr Pytel ułaskawiony. Przełom po blisko 22 latach

Karol Nawrocki ułaskawił Piotra Pytla, Polaka skazanego na dożywocie w Monachium, kończąc wieloletnią, głośną sprawę.

Decyzja prezydenta zaskoczyła samego skazanego, zwłaszcza że już lata temu do zabójstwa przyznał się inny mężczyzna.

Sprawdź, dlaczego dopiero teraz doszło do przełomu i co oznacza to ułaskawienie w kontekście precedensowej sprawy.

Karol Nawrocki zdecydował o ułaskawieniu Piotra Pytla. Informację przekazał w rozmowie z TVN24 jego adwokat Paweł Matyja.

Prawnik powołał się na wiadomość, którą jego klient miał otrzymać z Kancelarii Prezydenta. Jak relacjonował, Pytel był zaskoczony decyzją głowy państwa.

Ważne! Nawrocki ułaskawił trzy osoby. Jedna była skazana na dożywocie

– Mogę tę informację potwierdzić, opierając się na słowach mojego klienta, który oficjalnie podziękował mi za wszystko, co udało się w jego sprawie zrobić, potwierdzając, że otrzymał komunikat ze strony Kancelarii Prezydenta, że dzisiejsza decyzja dotyczy właśnie jego – przekazał Matyja.

Adwokat dodał, że jego klient „był porażony” informacją o ułaskawieniu.

Piotr Pytel został skazany na dożywocie

W 2006 roku sąd w Monachium skazał Piotra Pytla na dożywotnie pozbawienie wolności za zabójstwo kobiety. Sam zainteresowany utrzymywał, że nie brał udziału w zbrodni.

Pytel znał Tomasza W., którego wcześniej poznał pod fałszywym nazwiskiem. Mężczyźni mieli planować okradzenie kobiety. Pytel zawiózł znajomego pod jej mieszkanie, ale sam czekał na przystanku autobusowym. O tym, że kobieta została zabita, miał dowiedzieć się dopiero następnego dnia z radia.

Inny mężczyzna przyznał się do zabójstwa

W 2010 roku do zbrodni przyznał się inny mężczyzna. Postępowanie prowadzone przez polską prokuraturę miało wskazywać, że to nie Pytel dopuścił się zabójstwa.

Niemiecki sąd, wydając wyrok dożywocia, oparł się między innymi na zeznaniach świadka, który przebywał w tym samym areszcie śledczym co Pytel. Był nim obywatel Nigerii, któremu groziły deportacja i kara śmierci. Mimo nowych okoliczności wyrok wobec Pytla pozostawał w mocy.

Wcześniejsze próby ułaskawienia były nieskuteczne

Piotr Pytel kilkukrotnie zabiegał o zastosowanie wobec niego prawa łaski. Wcześniejsze starania nie przyniosły rezultatu, choć sądy miały wydawać w jego sprawie pozytywne opinie. Dopiero Karol Nawrocki zdecydował się skorzystać ze swoich konstytucyjnych uprawnień.

Nawrocki ułaskawił tego dnia trzy osoby

Prezydencki minister Mateusz Kotecki poinformował w poniedziałek, że Karol Nawrocki zastosował prawo łaski wobec trzech osób. Początkowo Kancelaria Prezydenta nie ujawniła ich nazwisk.

Jedna z decyzji dotyczyła osoby skazanej na dożywocie za zabójstwo połączone z rozbojem oraz rozbój. Prezydent zastosował wobec niej warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania reszty kary.

Ułaskawienie nie oznacza uniewinnienia ani podważenia wydanego wcześniej wyroku. Prezydent może jednak darować lub złagodzić karę, uchylić zastosowany środek karny albo zdecydować o wcześniejszym zatarciu skazania.

Poniżej galeria zdjęć: Prezydent Nawrocki o żołnierzach 18. brygady Obrony Terytorialnej: "zawsze blisko i zawsze gotowi służyć drugiemu człowiekowi"

19

ROSYJSKA RAKIETA UDERZYŁA W POLSKĘ! MIGRANCI ATAKUJĄ CEUTĘ, GRILL U MORAWIECKIEGO | Dudek o Polityce