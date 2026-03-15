Koniec marzeń Czarnka?! Wyniki aż dwóch sondaży to zimny prysznic!

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2026-03-15 10:54

Dwa świeże sondaże nie przynoszą dobrych wiadomości dla Przemysława Czarnka. Choć PiS postawił na byłego ministra edukacji jako kandydata na premiera po wyborach parlamentarnych w 2027 roku, badania pokazują wyraźny sceptycyzm Polaków. Najpierw negatywny obraz przyniosło badanie dla Wirtualnej Polski, a potem jeszcze mocniej wybrzmiały wyniki sondażu SW Research dla Onetu.

Tak zmieniał się Przemysław Czarnek

i

Autor: Marek Kudelski/Super Express
  • Jarosław Kaczyński wskazał Przemysława Czarnka jako kandydata na premiera po wyborach w 2027 roku.
  • Dwa niezależne sondaże pokazują, że większość Polaków negatywnie ocenia tę kandydaturę.
  • Szczególnie kobiety mają bardzo negatywne zdanie o byłym ministrze.
  • Czy to strategiczny błąd PiS? Sprawdź szczegółowe wyniki sondaży!

PiS postawił na Czarnka. Co na to Polacy?

Decyzja Jarosława Kaczyńskiego o wskazaniu Przemysława Czarnka na przyszłego szefa rządu szybko dotarła do opinii publicznej. Badanie Ogólnopolskiego Panelu Badawczego Ariadna dla Wirtualnej Polski ujawniło, że aż 75% respondentów słyszało o tej nominacji. Jednak wysoka rozpoznawalność nie przełożyła się na poparcie, a wręcz przeciwnie, dominują oceny krytyczne.

W badaniu aż 53% ankietowanych negatywnie oceniło pomysł wystawienia Czarnka na kandydata na premiera po wyborach w 2027 roku. Pozytywnie odpowiedziało tylko 23% badanych, a 24% wybrało odpowiedź „trudno powiedzieć”. To wyraźny sygnał, że kandydatura promowana przez PiS zderzyła się z chłodnym przyjęciem społecznym.

Osobisty stosunek do byłego ministra

Problemy byłego ministra edukacji nie kończą się na ocenie jego kandydatury. W tym samym badaniu dla WP sprawdzono także osobisty stosunek Polaków do Przemysława Czarnka. 46% respondentów deklaruje stosunek negatywny, w tym 31% bardzo negatywny. Sympatia wobec polityka wyrażona została przez zaledwie 18% badanych, 25% zadeklarowało obojętność, a 11% przyznało, że nie kojarzy go dostatecznie dobrze. Te dane wskazują, że Przemysław Czarnek nie tylko budzi emocje, ale przede wszystkim ma poważny problem z wyjściem poza swój polityczny elektorat.

Wielka wtopa na wizji! Szczerba nie zna zasad "Kamień, Papier, Nożyce"

Sondaż SW Research dla Onetu potwierdza trend

Jeszcze gorzej dla Prawa i Sprawiedliwości wyglądają wyniki drugiego sondażu, przygotowanego przez SW Research dla Onetu. W tym badaniu na pytanie, czy Przemysław Czarnek powinien kandydować na premiera, pozytywnie odpowiedziało zaledwie 20,7% ankietowanych. Przeciwnego zdania było aż 56,8%, a 22,5% nie miało zdania. To wynik jeszcze słabszy niż w badaniu opisywanym przez Wirtualną Polskę, co tylko pogłębia niekorzystny obraz.

Kobiety mają szczególnie negatywne zdanie

Szczególnie niekorzystnie dla Czarnka wyglądają odpowiedzi kobiet. Według sondażu SW Research dla Onetu, 59,2% kobiet nie chce go w roli premiera, a popiera go jedynie 15%. Wśród mężczyzn oceny również nie są dla niego dobre: 26,8% uważa go za dobrego kandydata, natomiast 54,2% jest przeciwnego zdania.

Sygnał ostrzegawczy dla PiS

Oba badania układają się w jeden, bardzo wyraźny obraz. Prawo i Sprawiedliwość postawiło na polityka mocnego, wyrazistego i świetnie rozpoznawalnego, ale na razie ta strategia nie przekonuje większości Polaków. Rozpoznawalność jest wysoka, emocje są silne, lecz przewaga ocen negatywnych nad pozytywnymi okazuje się wyraźna zarówno w badaniu Ariadny dla WP, jak i w sondażu SW Research dla Onetu. Dla sztabu Prawa i Sprawiedliwości to czytelny sygnał ostrzegawczy. Jeśli kandydatura Przemysława Czarnka ma stać się realnym atutem partii przed wyborami w 2027 roku, sam polityczny rozgłos nie wystarczy. Na dziś dwa świeże sondaże pokazują coś odwrotnego: ruch Jarosława Kaczyńskiego jest głośny, ale społecznie na razie bardziej odstrasza, niż mobilizuje.

Poniżej galeria zdjęć: Tak zmieniał się Przemysław Czarnek

Polityka SE Google News
Tak zmieniał się Przemysław Czarnek
Galeria zdjęć 57
Express Biedrzyckiej - WSTĘP
Sonda
Czy Przemysław Czarnek byłby dobrym kandydatem na premiera?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PRZEMYSŁAW CZARNEK
SONDAŻ