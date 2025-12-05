Takie prezenty zrobił Czarnek najmłodszym członkom rodziny. Mikołaj na medal? [ZDJĘCIA]

Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
2025-12-05 5:15

Czujny fotoreporter „Super Expressu” zauważył w sklepie z zabawkami w Rawie Mazowieckiej posła PiS Przemysława Czarnka (48 l.). Okazuje się, że były minister edukacji został Mikołajem!

Traktor na kluczyk dla wnuczka

Zapytaliśmy polityka o jego wizytę w sklepie i okazuje się, że chodziło o mikołajkową tradycję wręczania prezentów najmłodszym. – Przy okazji wizyty w Rawie Mazowieckiej (poseł mieszka w Lublinie) postanowiłem kupić tam prezenty. Wybrałem traktor nakręcany kluczykiem jest dla 12-letniego wnuka oraz klocki Lego dla kilkuletnich siostrzeńców. A dla prawie już pełnoletniego syna jest oryginalna piłka – wymienił Przemysław Czarnek wszystkie kupione prezenty. 

Sprawdziliśmy rachunek, jaki zapłacił wiceprezes PiS w sklepie z zabawkami. Markowa piłka nożna kosztowała 89,99 zł, traktor John Deere traktor kluczyk - 119,99 zł a Lego Disney Classic - 277,99 zł. Do tego doszły torby prezentowe. Przemysław Czarnek wydał na wszystko 513,17 zł.

Prezes PiS zamieszka w Lublinie?

Polityk jest hojny nie tylko dla najbliższych. W domu prezesa PiS aktualnie trwa remont. Drugą połowę willi na warszawskim Żoliborzu kupiła rodzina, która zamierza wprowadzić się do niej w 2026 r. Na razie Jarosław Kaczyński (76 l.) słyszy donośne odgłosy za ścianą. Okazuje się, że ofertę tymczasowego mieszkania złożył liderowi partii właśnie Przemysław Czarnek! - – Mój dom jest dla prezesa zawsze otwarty i w razie czego może u mnie nocować – powiedział w rozmowie z nami polityk.

Wiceprezes PiS mieszka na przedmieściach Lublina w domu z ogrodem. Z oświadczenia majątkowego Przemysława Czarnka wynika, że dom ma powierzchnię 220 metrów kwadratowych.

