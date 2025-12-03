Rząd szuka oszczędności w ochronie zdrowia. Posłanka KO zapewnia: Program darmowych leków nie zostanie zlikwidowany

NFZ brakuje ok. 23 mld zł, a ujawnione propozycje cięć – obejmujące m.in. wynagrodzenia medyków, badania obrazowe i darmowe leki – wywołały polityczną burzę oraz obawy pacjentów.

PiS grzmi o „okradaniu pacjentów”, KO wskazuje winę poprzedników, a seniorzy szczególnie boją się ograniczenia programu darmowych leków.

Rząd i prezydent zwołali nadzwyczajne szczyty medyczne, a posłanka KO Marta Golbik zapewnia, że program darmowych leków nie zostanie zlikwidowany, choć może być ograniczony czasowo.

Rząd szuka oszczędności

Brakuje ok. 23 mld zł, by ochrona zdrowia działała bez zakłóceń. Minister finansów nie zatwierdził planu finansowego NFZ na 2025 i 2026 r., dlatego ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda (54 l.) zaproponowała mu oszczędności w wydatkach Funduszu. W poniedziałek ujawniono treść jej pisma – propozycje cięć wywołały szok wśród lekarzy i wielką polityczną burzę. Ograniczenia mają objąć m.in. wynagrodzenia personelu medycznego, dostęp do tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego oraz darmowe leki dla dzieci i seniorów. - Pamiętacie, jak kłamali: „Nic, co dane, nie zostanie odebrane”? Teraz, w biały dzień, okradają pacjentów! – napisał w mediach społecznościowych prezes PiS Jarosław Kaczyński (76 l.). Politycy KO wskazują winę poprzedników. - Po wprowadzanych przez rząd PiS zmianach, m.in. po przesunięciu ratownictwa medycznego z budżetu państwa do NFZ, Fundusz boryka się dziś z dodatkowymi zadaniami i z problemami finansowymi. Z całą pewnością prezes NFZ i minister zdrowia znajdą najlepszy sposób rozwiązania tej sytuacji – powiedział „Super Expressowi” europoseł KO Bartosz Arłukowicz (53 l.).

Pacjenci potrzebują darmowych leków

Seniorów szczególnie niepokoi możliwa redukcja programu darmowych leków. - To szalenie niebezpieczne dla polskich pacjentów. Wiele osób, w tym rodziców dzieci i seniorów zdążyło się przyzwyczaić do darmowych leków. Nagłe obcięcie programu budzi niepokój w całej ochronie zdrowia. Ewentualnie można by było np. płace zamrozić, ale nie można odbierać czegoś, co było przyznawane z wielkim szumem! To byłby fatalny sygnał dla pacjentów i powód do niepokoju w ochronie zdrowia! – komentuje poseł PiS Bolesław Piecha.

Marta Golbik: Program będzie kontynuowany

Szefowa sejmowej komisji zdrowia uspokaja: - Program darmowych leków jest potrzebny i będzie kontynuowany, ale wszyscy zgadzamy się z tym, że leki nie powinny być marnowane, czyli nie należy ich kupować na zapas, bo np. tracą ważności. Być może będą wydawane na krótszy czas (np. na trzy miesiące, a nie na pół roku), ale to wymaga dalszych analiz i ewentualnych kroków. To właśnie ma ministerstwo przeanalizować. Jednak na pewno program ten nie zostanie zlikwidowany – zapewnia nas posłanka KO Marta Golbik.

Wczoraj po posiedzeniu Rady Ministrów odbyło się nadzwyczajne spotkanie premiera, ministrów zdrowia i finansów oraz szefostwa NFZ w sprawie kryzysu. W czwartek odbędzie się w tej samej sprawie rządowy szczyt medyczny, a na piątek w Pałacu Prezydenckim zaplanowano kolejny szczyt medyczny zwołany przez prezydenta Karola Nawrockiego (42 l.).

