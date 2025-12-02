Fenomenalna wiadomość dla Donalda Tuska! Może świętować

Rząd koalicji KO, Lewicy, Polski 2050 i PSL odnotowuje wzrost pozytywnych ocen, osiągając 34,2% w listopadzie.

Mimo poprawy, negatywne oceny nadal przeważają (49%), a grupa niezdecydowanych znacząco się zmniejsza.

Prezydent Karol Nawrocki cieszy się większym zaufaniem społecznym (40,6%) niż premier Donald Tusk (35,3%).

Jakie są przyczyny tych zmian i co to oznacza dla przyszłości polskiej sceny politycznej?

Według sondażu przeprowadzonego w listopadzie przez Ogólnopolską Grupę Badawczą, pozytywne zdanie o rządzie koalicji KO, Lewicy, Polski 2050 i PSL wyraziło 34,2% ankietowanych. Wynik ten oznacza wzrost o blisko 10 punktów procentowych w porównaniu do września. To wręcz fenomenalna wiadomość dla premiera Donalda Tuska, który dokłada starań, by wzbudzić zadowolenie społeczeństwa. Jak widać, jego działania przynoszą oczekiwany skutek.

Mimo odnotowanego wzrostu, negatywna ocena rządu wciąż przeważa. Aż 49% respondentów wskazało na negatywną opinię, choć jest to spadek o 2,7% w stosunku do października. Warto zauważyć znaczący spadek w grupie osób niezdecydowanych. Odpowiedź "ani tak, ani nie" wybrało 16,8% ankietowanych, co stanowi spadek o 7% w porównaniu z październikiem. Oznacza to, że coraz mniej osób pozostaje obojętnych wobec działań rządu.

Zaufanie społeczne

Sondaż United Surveys, przeprowadzony na zlecenie Wirtualnej Polski, skupił się na zaufaniu społecznym do najważniejszych postaci w polskiej polityce – premiera i prezydenta.

W tym zestawieniu prezydent Karol Nawrocki cieszy się większym zaufaniem ankietowanych, zdobywając 40,6% wskazań. Obecny premier, Donald Tusk, uzyskał wynik niższy o ponad 5 punktów procentowych, zaufanie do niego wyraziło 35,3% respondentów.

