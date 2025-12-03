Marszałek wyszedł z ukrycia. Michał Kamiński może być przykładem dla innych ojców. Zobacz jak spaceruje z córką po Sopocie

Michał Kamiński, znany z politycznych kolacji, rzadko pokazuje się publicznie, ale ostatnio widziano go w Sopocie.

Wicemarszałek Sejmu spędzał czas ze swoją dorosłą córką Antoniną, okazując jej wiele czułości.

Polityk w modnym kożuchu i czerwonym szalu wzbudzał zainteresowanie przechodniów.

Co wydarzyło się po spacerze i jakie relacje łączą Kamińskiego z córką?

Kamiński jak ojciec roku

O takiej relacji z córką może pomarzyć każdy ojciec. Michał Kamiński nie tylko spacerował ze swoją latoroślą w towarzystwie kolegi ulicami Sopotu, ale też czule obejmował Antoninę i z wielkim uczuciem całował ją w czoło. Córka słuchała uważnie doświadczonego rodzica, ale też śmiała się z jego żartów. Ubrany w modny kożuszek, potężny czerwony szal i kaszkiet w takim samym kolorze polityk wyraźnie zwracał uwagę mijających go przechodniów. Po rześkim spacerze cała trójki wsiadła do taksówki.

Bielan z żoną przebrali Kamińskiego

Słynna lipcowa kolacja Jarosława Kaczyńskiego z Szymonem Hołownią i Michałem Kamińskim w mieszkaniu Adama Bielana wywołała polityczną burzę. Burzę wywołałaby też zapewne ... bluza z kapturem w której przyjechał Kamiński na pierwszą kolację z prezesem PiS do Bielana. - Szybko z żoną pobiegliśmy do garderoby, żeby dać Michałowi poważniejszy ubiór, bo przecież w luźnym, młodzieżowym stroju na kolację z Jarosławem Kaczyńskim się nie przychodzi… -tak wydarzenia sprzed kilku miesięcy relacjonował "Super Expressowi" Adam Bielan.

Zanim w mieszkaniu europosła PiS Adama Bielana odbyła się słynna narada doszło do pierwszej kolacji. -Michał przyjechał do mnie po niemal 10 latach na kolację, nie widzieliśmy się bardzo długo. Był także prezes Jarosław Kaczyński. I przyjechał do mnie ubrany w stroju dość młodzieżowym, a nawet ekstrawaganckim. Był ubrany w bluzę z kapturem! I tak się ubrał na kolację z prezesem! Żona zagnała mnie więc szybko do mojej garderoby, pobiegłem na górę, przyniosłem koszulę, marynarkę i krawat. I Michał się szybko przebrał – opowiadał nam rozbawiony Adam Bielan.