Wybory w Polsce 2050

Pod koniec września lider i założyciel Polski 2050, Szymon Hołownia, ogłosił, że nie zamierza ubiegać się o ponowny wybór na stanowisko przewodniczącego partii. Dwa dni później media obiegła informacja, że były już Marszałek Sejmu aplikuje na stanowisko Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców. Te wydarzenia wywołały lawinę spekulacji na temat tego, kto przejmie stery w partii, która jest częścią obecnej koalicji rządowej Donalda Tuska.

Na ten moment do walki o fotel przewodniczącego zgłosiło się pięcioro kandydatów: Ryszard Petru, Joanna Mucha, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Michał Kobosko oraz Paulina Hennig-Kloska. Jednak, jak we wtorek 2 grudnia 2025 roku ujawnił Michał Gramatyka w programie "Graffiti", to nie koniec listy potencjalnych następców Hołowni!

Kim jest szósty kandydat na przewodniczącego?

Okazuje się, że wciąż trwa zbieranie podpisów przez szóstego kandydata, Pawła Śliza. Co więcej, zdaniem wiceministra Gramatyki, to właśnie on byłby najlepszym wyborem na stanowisko lidera Polski 2050. – Paweł Śliz to jest bardzo dobra kandydatura. Ze wszystkich tych kandydatów, którzy się zgłosili, to zdecydowanie myślę, że Paweł nadawałby się najlepiej – podkreślił wiceminister cyfryzacji.

Gramatyka podkreślił przy tym jednak stanowczo, że gdyby Szymon Hołownia zmienił zdanie i zdecydował się kandydować, to on bez wahania oddałby swój głos na założyciela partii.

