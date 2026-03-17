PiS chce wyprowadzić Polskę z Unii? Rzecznik partii zabrał głos

Adam Brzozowski
Kamil Szewczyk
2026-03-17 5:00

Konflikt opozycji z koalicją rządową wchodzi w nową fazę. Premier Donald Tusk (69 l.) zarzuca Prawu i Sprawiedliwości oraz Konfederacji, że chcą wyjścia Polski z UE. – Nawrocki jest ich patronem – ostrzega szef rządu. – Polexit? To wymyślony temat na potrzeby propagandy politycznej – komentuje rzecznik PiS Rafał Bochenek (40 l.) w rozmowie z „Super Expressem”.

Rafał Bochenek i Donald Tusk

i

Autor: Art Service/Super Express
  • Według Donalda Tuska wojna jaką PiS wypowiedział programowi SAFE to preludium dla wyprowadzenia Polski z UE.
  • Polexit to dzisiaj realne zagrożenie! Pragną go obie konfederacje i większość PiS - uważa szef rządu.
  • Zdaniem Rafała Bochenka z PiS, polexit to temat wymyślony na potrzeby propagandy politycznej.

Reakcja Tuska na weto Nawrockiego

W czwartek prezydent Karol Nawrocki (43 l.) zawetował ustawę, która dawała zielone światło dla zawarcia umowy z UE na skorzystanie przez Polskę z programu SAFE, czyli kredytów wysokości 180 mld zł na obronność. Decyzja prezydenta, zgodna ze sprzeciwem partii Jarosława Kaczyńskiego (77 l.) wobec SAFE, wyraźnie zirytowała szefa rządu, który widzi w tej sprawie drugie dno. - W wojnie o SAFE wszystkie maski opadły. Dziś już nikt nie może mieć wątpliwości, że najbliższe wybory zdecydują o tym, czy Polska pozostanie w Europie i kto chce nas z niej wyprowadzić. Musimy wspólnie zastopować politycznych szaleńców – napisał w sobotę Donald Tusk w X. Dzień później rozwinął swoją myśl. - Polexit to dzisiaj realne zagrożenie! Pragną go obie konfederacje i większość PiS. Nawrocki jest ich patronem. Rozwalić Unię chcą: Rosja, amerykańska MAGA i prawica europejska z Orbanem na czele. Dla Polski byłaby to katastrofa. Zrobię wszystko, żeby ich powstrzymać – oświadczył szef rządu.

Bochenek: Polexit to wymysł propagandy

Jak do tych zarzutów odnosi się rzecznik PiS? - Tusk nie mając pomysłu na Polskę, zaczął realizować standardowy scenariusz oparty na kłamstwie, w którym jedno kłamstwo ma przykrywać kolejne – mówi nam Rafał Bochenek. - Polexit to temat wymyślony na potrzeby propagandy politycznej. Naszym celem jest silna Polska w silnej Europie – dodaje poseł PiS. A

Czy polexit jest realny?
