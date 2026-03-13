Koniec cierpliwości? Tusk wściekły na Nawrockiego: "To jest chore!"

Premier Tusk ostro krytykuje prezydenta Nawrockiego, zarzucając mu chęć obalenia rządu i nazywając jego działania „chorymi”.

Tusk uważa, że prezydent ma „manię wetowania wszystkiego”, co osłabia parlament i utrudnia wprowadzanie kluczowych ustaw.

Premier wyraża obawy przed pogłębianiem polaryzacji w Polsce, która ma mieć „strategiczne konsekwencje” dla przyszłości kraju.

Jakie są prawdziwe motywy prezydenta i czy rząd Tuska poradzi sobie z tym politycznym impasem?

Tusk uderza w Nawrockiego: „To jest chore”

W wieczornej rozmowie w TVP Info premier Tusk nie przebierał w słowach, oceniając działania prezydenta Nawrockiego. Stwierdził, że otoczenie prezydenta „praktycznie każdego dnia” mówi o obaleniu jego rządu. „Po to został prezydentem, żeby obalić Tuska. To jest chore” – dodał, podkreślając skalę problemu.

Plan B dla rządu Tuska?

Nawrocki przerywa milczenie po manifestacji pod Pałacem. Komentuje pikietę

Zapytany o konieczność wdrażania „planów B” w obliczu prezydenckich wet, Tusk przyznał, że nie lubi takich sformułowań. Zadeklarował jednak, że niezależnie od zachowania prezydenta, jego rząd „będzie robił swoje”. Premier odniósł się do niemieckich mediów, które spór wokół SAFE (Strategicznej Autonomii Finansowej Europy) interpretują jako walkę o władzę w Polsce.

„Mania wetowania wszystkiego”

Premier skrytykował „manię wetowania wszystkiego”, która, jego zdaniem, powoduje, że „parlament traci sens”. Ocenił, że ważne ustawy, przyjęte przez parlament, są zawsze obiektem „agresywnego postępowania” prezydenta. Tusk podkreślił, że jeśli trzeba będzie rządzić bez nowych ustaw, to „będzie trudniej, ale weźmie to na klatę”.

Polaryzacja a przyszłość Polski

Premier Tusk wyraził obawę przed pogłębianiem polaryzacji, która, jak stwierdził, ma swoje „strategiczne konsekwencje”. Zwrócił uwagę na różnice w podejściu do polityki zagranicznej: podczas gdy jedni dążą do zgody z sąsiadami i gwarancji bezpieczeństwa w ramach Zachodu, inni mówią o „rozwaleniu Unii Europejskiej i konflikcie ze wszystkimi sąsiadami”. Tę drugą postawę Tusk uznał za „bardzo niebezpieczny sygnał”.

Tusk o Nawrockim: „Nie jestem psychoanalitykiem”

Premier, pytany o motywy prezydenta, stwierdził, że „nie jest psychoanalitykiem”. W ten sposób uniknął wchodzenia w głębsze analizy psychologiczne, skupiając się na politycznych aspektach konfliktu.

Poniżej galeria zdjęć: Donald Tusk o programie SAFE

12

POLSKI SAFE 0% NAWROCKIEGO CZY NIEMIECKI SAFE TUSKA? GOSEK, SZEWCZYK, KOMAREWICZ | Super Ring