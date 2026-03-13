Nawrocki przerywa milczenie po manifestacji pod Pałacem. Komentuje pikietę

Niespodziewane wsparcie pod Pałacem Prezydenckim

W piątek przed siedzibą prezydenta zgromadziła się kilkudziesięcioosobowa grupa, która przybyła, aby zamanifestować poparcie dla Karola Nawrockiego. Demonstranci wyrazili obawy, że po wecie ustawy SAFE prezydent może stać się celem ataków. Jak podkreślał sędzia Przemysław Radzik, obecny na pikiecie: "Chrońmy pana prezydenta, interesujmy się, czy on ma ochronę taką, jaką powinna mieć głowa państwa". Ta spontaniczna akcja pokazała, że decyzje prezydenta mają realne odzwierciedlenie w społecznym odbiorze.

Krótki wpis, wielki oddźwięk

Reakcja prezydenta Nawrockiego była natychmiastowa. W serwisie X (dawniej Twitter) opublikował zdjęcie z pikiety, dołączając do niego krótkie, ale wymowne podziękowania.

"Wy jesteście ze mną, a ja jestem z Wami! Dziękuję" – napisał, co natychmiast rozgrzało internet.

Wy jesteście ze mną, a ja jestem z Wami! Dziękuję 🇵🇱 pic.twitter.com/CYcMCUgt0V— Karol Nawrocki (@NawrockiKn) March 13, 2026

Ten osobisty gest, podkreślający wzajemne wsparcie, został odebrany jako wyraz bliskości z obywatelami i dowód na to, że prezydent docenia społeczne zaangażowanie.

Kontrowersje wokół ustawy SAFE

Sejm wybrał sędziów TK. Kaczyński grzmi o „bezprawiu”, zapowiada rozliczenia

Pikieta, zorganizowana przez Adama Borowskiego, szefa warszawskiego Klubu "GP", miała na celu nie tylko wyrażenie poparcia, ale także uświadomienie opinii publicznej o rzekomych zagrożeniach płynących z ustawy SAFE. Borowski argumentował, że program SAFE to w rzeczywistości "kredyt, a nie darowizna", który Polska musiałaby spłacać przez 45 lat. Jednocześnie wskazywał na alternatywny projekt "Polski SAFE 0 procent", który miałby być "zamrożony" w Sejmie. Niezależnie od politycznych niuansów, manifestacja i reakcja prezydenta pokazują, jak gorące emocje budzą niektóre decyzje polityczne i jak ważny jest dialog z obywatelami.

