Sejm wybrał sędziów TK. Kaczyński grzmi o „bezprawiu”, zapowiada rozliczenia

Sejm wybrał nowych sędziów TK. Kto ma szansę zasiąść w Trybunale Konstytucyjnym?

W piątek, 13 marca 2026 roku, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął decyzję o wyborze sześciorga nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Głosami koalicji rządzącej, poparcie uzyskali kandydaci zgłoszeni przez Prezydium Sejmu. Kandydatury zgłoszone przez klub Prawa i Sprawiedliwości, Artura Kotowskiego i Michała Skwarzyńskiego, nie uzyskały wymaganego poparcia. Ta decyzja jest postrzegana jako kluczowy krok w próbie "uzdrowienia" Trybunału Konstytucyjnego przez obecną większość sejmową, choć opozycja widzi w niej próbę siłowego przejęcia tej instytucji.

Nowymi sędziami Trybunału Konstytucyjnego zostali:

prof. Krystian Markiewicz

dr hab. Maciej Taborowski

dr hab. Marcin Dziurda

prof. Anna Korwin-Piotrowska

prof. Dariusz Szostek

dr Magdalena Bentkowska

Koalicja rządząca podkreśla, że wszyscy nowo wybrani sędziowie to uznani prawnicy i pracownicy naukowi, co ma gwarantować ich niezależność i wysokie kompetencje.

Jarosław Kaczyński ostro o decyzji Sejmu: "To nie są żadne wybory"

Bezpośrednio po sejmowych głosowaniach, prezes Prawa i Sprawiedliwości, Jarosław Kaczyński, zwołał konferencję prasową, na której nie pozostawił złudzeń co do swojego stanowiska. Stwierdził jednoznacznie: „To nie są żadne wybory do Trybunału Konstytucyjnego, to jest jeden z tych pozbawionych podstaw aktów ze strony Sejmu”. Dodał również: „Mam nadzieję, że będzie to kiedyś rozliczone”. Według Kaczyńskiego, ta decyzja to jawne pogwałcenie Konstytucji RP.

Lider PiS zarzucił koalicji rządzącej hipokryzję, przypominając, że przez lata nie uznawała ona legalności Trybunału Konstytucyjnego. „Ta strona, która dzisiaj rządzi, ta koalicja, rezygnowała z wystawiania swojej kandydatów, bo po prostu wbrew prawu, wbrew Konstytucji, depcząc po prostu Konstytucję, nie uznawała Trybunału Konstytucyjnego. A teraz nagle zobaczyła szansę na to, żeby ten Trybunał był całkowicie ich i próbuje ją wykorzystać” – ocenił Kaczyński. W opinii prezesa PiS, skutkiem tych działań będzie całkowita utrata legitymacji przez TK. „Nikt rozsądny, nikt kto szanuje prawo, konstytucję, kto szanuje po prostu Polskę, nie uzna tego Trybunału” – podkreślił.

Dlaczego wybory sędziów TK budzą tyle emocji? Tło sporu

Piątkowe głosowania są kulminacją wieloletniego kryzysu konstytucyjnego w Polsce, który rozpoczął się w 2015 roku. To wtedy doszło do kontrowersyjnego wyboru sędziów, a następnie do powołania przez rząd Zjednoczonej Prawicy tzw. sędziów-dublerów na miejsca już prawidłowo obsadzone. Przez lata instytucja ta była w centrum politycznego sporu, a jej orzeczenia były podważane zarówno przez część polskiego środowiska prawniczego, jak i przez instytucje międzynarodowe, w tym Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

