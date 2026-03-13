Nawrocki uderzył w Tuska i zaskoczył słowami o Merzu. Na sali padło: „Hańba!”

Prezydent Karol Nawrocki podczas spotkania z mieszkańcami powrócił do tematu weta w sprawie programu SAFE.

Nawrocki ostro skrytykował Donalda Tuska, a jego słowa o kanclerzu Merzu wywołały burzę.

Na sali padły mocne oskarżenia i okrzyki oburzenia.

Nawrocki znów wrócił do SAFE

Spotkanie z mieszkańcami szybko zamieniło się w mocne polityczne wystąpienie. Karol Nawrocki przekonywał, że kwestia bezpieczeństwa Polski nie może być źródłem podziałów, ale jednocześnie jasno dał do zrozumienia, że nie zgadza się z kierunkiem proponowanym przez stronę rządową.

– Wierzę głęboko, że strona rządowa, przede wszystkim pan marszałek, opamiętają się. Nie potrzebujemy podziałów wokół naszego bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo należy się tym, którzy na mnie głosowali i którzy na mnie nie głosowali. Ja chcę to zagwarantować – wskazał prezydent.

Chwilę później przeszedł do sprawy programu SAFE i nie zostawił na nim suchej nitki.

– Chcemy być członkiem Unii Europejskiej i korzystać gospodarczo-ekonomicznie. Jesteśmy na to otwarci, ale są granice dla centralizacji UE. Wyznacza je ustrój i konstytucja. Program SAFE jest niezgodny z Traktatem o Unii Europejskiej i konstytucją. Nie możemy oddawać suwerenności decyzji bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Na to nie pozwala prawo – mówił Nawrocki.

Mocne słowa o zobowiązaniach do 2070 roku

Prezydent podkreślał także, że jego zdaniem przyjęcie takich rozwiązań wiązałoby Polskę na dziesięciolecia i ograniczało swobodę strategicznego myślenia o bezpieczeństwie państwa.

– Zaciągnięcie zobowiązania do 2070 r. w imieniu dzieci i młodzieży jest zbyt poważne. Aby podpisać taki kredyt, nie mając szczegółowych informacji, jak będzie wyglądało ryzyko walutowe w kolejnych latach i tego, jak będzie wyglądała wtedy Unia Europejska, jest bardzo trudne do zaakceptowania pod względem ustrojowym i logicznym – uznał.

W dalszej części wystąpienia odwołał się także do wydarzeń międzynarodowych i przekonywał, że Polska powinna samodzielnie wyciągać wnioski dla swojej polityki bezpieczeństwa.

– My mamy jako Polska do wyciągnięcia wnioski ze stycznia i lutego bieżącego roku, czyli m.in. z operacji USA w Iranie. To są wnioski, które powinniśmy wdrażać do strategicznego myślenia o naszym bezpieczeństwie i przemyśle zbrojeniowym. Nie możemy utknąć w programie, który nie daje nam najmniejszej swobody w myśleniu strategicznym o naszym bezpieczeństwie do roku 2070. Pewnego gorsetu, z którego nie możemy wyjść – przekazał Nawrocki.

Uderzył w Czarzastego i sejmową „zamrażarkę”

Nie zabrakło też ataku na marszałka Sejmu. Nawrocki zarzucił, że jego inicjatywy ustawodawcze są blokowane, mimo że – jak podkreślał – stoi za nimi mandat milionów wyborców.

– Moje inicjatywy ustawodawcze są w sejmowej zamrażarce. Jesteśmy w ustrojowej sytuacji, w której prezydent wybrany w powszechnych wyborach z planem, na który zagłosowało 10,5 mln Polaków, jest blokowany przez marszałka Sejmu, który uzyskał kilkanaście tysięcy głosów i jest wynikiem politycznej architektury – powiedział prezydent.

Po tych słowach na sali rozległy się okrzyki: „precz z komuną”.

Prezydent zwrócił się również do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Zaapelował o „odmrożenie” jego projektów ustaw i zarzucił, że inicjatywy prezydenckie są blokowane w sejmowej „zamrażarce”. Podczas spotkania padły też słowa, że prezydent wybrany w powszechnych wyborach przez ponad 10,5 mln Polaków jest blokowany przez marszałka Sejmu. Taki przekaz pojawiał się już wcześniej w wypowiedziach prezydenta wobec Czarzastego

– Apeluję do marszałka Czarzastego, aby odmroził prezydenckie projekty ustaw, za którymi stoi 10,5 mln głosów. Niech wróci do szeregu, który wyznacza mu konstytucja. Polacy na to czekają – mówił.

Najmocniejszy cios poszedł w stronę Tuska

Najmocniejszy fragment wystąpienia przyszedł jednak później. Nawrocki uderzył wprost w Donalda Tuska, zestawiając go z nowym kanclerzem Niemiec. Jak relacjonowano na żywo, prezydent stwierdził, że więcej zrozumienia znalazł u Friedricha Merza niż u szefa polskiego rządu. Według relacji po tych słowach uczestnicy spotkania zaczęli krzyczeć: „hańba”.

Ten wątek od razu nadał całemu wystąpieniu jeszcze ostrzejszy ton. Nawrocki nie ograniczył się bowiem do krytyki SAFE, ale wykorzystał spotkanie także do kolejnego politycznego starcia z rządem i koalicją.

– Chcę to powiedzieć panu premierowi Tuskowi. Znalazłem więcej zrozumienia od kanclerza Merza niż od premiera Donalda Tuska, który pojechał do kanclerza Merza i powiedział, że Polacy reparacje zwrócą sami – powiedział Karol Nawrocki.

