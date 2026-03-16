Porażający wpis Tuska wywołał burzę. Niespodziewana reakcja europosłanki Konfederacji!

Szef rządu zabrał głos na temat polexitu. "To dzisiaj realne zagrożenie!". Mówi, kto do tego dąży

Donald Tusk nie przebierał w słowach, gdy postanowił zabrać publicznie głos na temat zagrożeń, które jego zdaniem wiszą nad Polską, a które są bardzo realnym zagrożeniem. Premier nawiązał do możliwego polexitu, a w kontekście tym wspomniał też o Rosji, USA i Węgrach : - Polexit to dzisiaj realne zagrożenie! Pragną go obie konfederacje i większość PiS. Nawrocki jest ich patronem. Rozwalić Unię chcą: Rosja, amerykańska MAGA i prawica europejska z Orbanem na czele. Dla Polski byłaby to katastrofa. Zrobię wszystko, żeby ich powstrzymać - przekazała na portalu X premier.

Jego wypowiedź padła w kontekście decyzji prezydenta Karola Nawrockiego na temat unijnego programu SAFE, którego to ustawę wdrażającą prezydent postanowił zawetować, a o zamiarze tym powiadomił w czasie orędzia. Temat SAFE oraz kroków prezydenta zdecydowanie zdominował ostatnie dni na polskiej scenie politycznej.

Europosłanka Konfederacji odpowiedziała premierowi Tuskowi

Do sprawy odnieśli się też goście niedzielnego (15 marca) wydania programu "Gość Wydarzeń" w Polsat News. Wśród nich była też europosłanka Konfederacji Anna Bryłka. Polityczka odnosząc się do wpisu premiera na temat zagrożenie polexitem powiedziała: - Chciałabym zapytać pana premiera, czy ten polexit jest teraz z nim w pokoju? (...) Polacy mają prawo być krytyczni wobec Unii Europejskiej - oceniła.

Na jej wypowiedź zareagował prowadzący program i przypomniał europosłance dokument programowy Konfederacji z 2019 roku, który został zatytułowany "Polexit - bezpieczne wyjście awaryjne". Bryłka przyznała, że to program Konfederacji, który: - (...) analizuje przyszłość Polski w Europie w kontekście różnych scenariuszy. Uwzględnia m.in. ewentualną decyzję o opuszczeniu Wspólnoty w referendum, ale opisuje też skutki dezintegracji Unii czy powstania Europy wielu prędkości - przyznała.

