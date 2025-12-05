Nie dla limitów w ochronie zdrowia! "Seniorzy będą umierać w kolejkach"

Deficyt w ochronie zdrowia od lat dokucza szpitalom, a teraz mogą go odczuć wszyscy pacjenci, bo resort planuje przywrócić limity na badania i zabiegi. – Pacjenci nie dostaną na czas pomocy. Seniorzy będą umierać kolejkach! – alarmuje Joanna Frątczak-Kazana z Onkofundacji ALIVIA. Rozwiązania problemu szukają uczestnicy szczytów medycznych: wczoraj odbył rządowy, a w piątek jest prezydencki.

  • Koalicja rządząca zmaga się z finansową dziurą w NFZ, wynoszącą ok. 20 mld zł, obwiniając za to poprzednie rządy PiS.
  • Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda wywołała oburzenie organizacji pacjentów propozycją wprowadzenia limitów na świadczenia medyczne.
  • Podczas rządowego Szczytu Medycznego minister zapewniła, że limity nie zostały wprowadzone. Dziś w Pałacu Prezydenckim odbywa się drugi szczyt medyczny.

Burza wokół środków na ochronę zdrowia

Koalicja rządząca od początku zmaga się z dziurą w NFZ. Politycy KO obwiniają rządy PiS: – To oni przenieśli ratownictwo medyczne i inne zadania do NFZ bez pokrycia – mówi europoseł KO Bartosz Arłukowicz (54 l.). Już w 2024 r. brakowało ok. 10 mld zł, szpitale miesiącami czekały na płatności za nadwykonania. Kulminacja nastąpiła jesienią 2025 r., gdy nowa minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda (52 l.), która zastąpiła Izabelę Leszczynę (63 l.), przesłała do ministra finansów plan oszczędności, a w nim powrót limitów m.in. na rezonans oraz ograniczenie darmowych leków dla dzieci i seniorów. – Okradają pacjentów w biały dzień – zareagował prezes PiS Jarosław Kaczyński (76 l.).

Okuliści apelują do rządu: Nie zabierajcie pieniędzy na operacje zaćmy, bo wrócą kolejki!

Oburzone są organizacje chroniące pacjentów. – Konsekwencją decyzji politycznych będzie to, że seniorzy, czyli osoby najczęściej dotknięte chorobą – mówi Joanna Frątczak-Kazana, wicedyrektorka Onkofundacji ALIVIA. - Senior mieszkający w mieście ma możliwość wyboru – może zdecydować, w której placówce wykona badania. Natomiast mieszkaniec wsi takiego komfortu nie posiada, bo w powiecie często działa tylko jeden ośrodek. Do tego dochodzi problem z dojazdem do lekarzy, który dla wielu starszych osób stanowi poważną barierę. Uprzywilejowani pozostają pacjenci zamożni, których stać na prywatną opiekę medyczną – dodaje Joanna Frątczak-Kazana. Onkofundacji Alivia wysłała do premiera pismo z żądaniem wycofania limitów i zapewnienia stabilnego finansowania ochrony zdrowia.

Minister zapewnia: Nie wprowadziliśmy limitów

Wczoraj odbył się rządowy Szczyt Medyczny „Bezpieczny Pacjent”. – Minister Sobierańska-Grenda podkreśliła podczas tego spotkania, że dokument z 29 października (o planowanych cięciach w wydatkach) „był jednym z elementów komunikacji z resortem finansów”. – Co do limitów, nic takiego nie zostało wprowadzone – zapewniła i zaznaczyła, że trwają prace nad kolejnymi rozwiązaniami. Zapowiedziała kierunek w stronę stawki degresywnej, m.in. w leczeniu zaćmy. Zaznaczyła, że program „Dobry posiłek” w szpitalu ma być standardem.

Dziś (4 grudnia) odbywa się drugi szczyt medyczny – w Pałacu Prezydenckim, organizowany po apelu Naczelnej Rady Lekarskiej. Jego uczestnicy mają opracować „mapę drogową” dla wyjścia NFZ z trudnej sytuacji.

Konferencja prasowa prezesa PIS Jarosława Kaczyńskiego.
