Te wyniki zalamią Szymona Hołownię. Klęska! Za to Karol Nawrocki otwiera szampana

W środowy poranek portal Onet.pl opublikował wyniki najnowsze sondażu, w którym uczestnicy badania określają swoje zaufanie do wskazanych polityków. Powiedzieć, że mamy do czynienia ze spektakularną porażką Szymona Hołowni, to nie powiedzieć nic. Jeszcze jakiś czas temu Marszałek Sejmu bywał nawet liderem tego typu zestawień, ale teraz zaliczył naprawdę ogromny spadek! Za to szampana może dziś otworzyć i wypić lamkę z uśmiechem na ustach prezydent elekt Karol Nawrocki.

