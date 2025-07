Sławomir Mentzen nie przebierał w słowach na jednym ze swoich ostatnich nagrań, oceniając ewentualną możliwość stworzenia koalicji z PiS. – Nie mam powodu, żeby temu człowiekowi ufać i za wszelką cenę dążyć do koalicji z nim. Jeżeli ta koalicja skończyłaby się tak, że on nas politycznie zniszczy, a do tego robił rzeczy, na które się nie zgadzamy, to jaki jest sens zawiązywania takiej koalicji? Właściwie żaden – ocenił, mówiąc o Jarosławie Kaczyńskim.

W środę w programie "Graffiti" na antenie Polsat News, do sprawy odniósł się Radosław Fogiel. Poseł PiS nie szczędził gorzkich słów pod adresem lidera Konfederacji. – Nie chciałbym wchodzić w tego typu estetykę, bo wtedy musiałbym powiedzieć, że Sławomir Mentzen to polityczny dzieciak, bo tak się trochę zachowuje, jak rozwydrzony bachor. Mam wrażenie, że chyba jego otoczeniu i samemu Sławomirowi Mentzenowi coś odjechało, peron odjechał – stwierdził bezkompromisowo.

Zdaniem posła PiS, Mentzen i jego otoczenie błędnie oceniają sytuację polityczną. – Wydaje im się, że jeżeli pójdą w taki "platformiany antyPiS", to coś na tym zyskają. Nie wydaje mi się. Mój szczery apel: ‘Koledzy, panowie, halo, wróg jest nie tutaj’. Tym, co szkodzi dzisiaj Polsce są fatalne rządy Donalda Tuska – dodał.

Fogiel uważa przy tym, że otoczenie Mentzena "strasznie źle nastroił pierwszy punkt Deklaracji Polskiej", który dotyczył zadeklarowania nieprzystąpienia do koalicji z Donaldem Tuskiem i KO. – No, ale jeżeli ktoś bierze pod uwagę koalicję z tą fatalną władzą, sam sobie wystawia świadectwo – ocenił i podkreślił, że ktoś, kto uważa się za patriotę i prawicowca, powinien dostrzegać różnice między PiS a PO. – Jeżeli ktoś mieni się patriotą, prawicowcem, nie widzi różnicy między PiS a PO, to chyba z jego postrzeganiem rzeczywistości nie jest najlepiej – stwierdził.

Marcin Fijołek przypomniał swojemu gościowi, że to dzięki wyborcom Konfederacji kandydat PiS, Karol Nawrocki, mógł liczyć na wygraną w wyborach prezydenckich. Fogiel zapewnił, że partia jest "niezmiernie wdzięczna" wszystkim wyborcom Konfederacji, którzy poparli Nawrockiego, zaznaczając jednak, że sam Mentzen "w niezwykle jaskrawy sposób nie wyraził swojej opinii tutaj".

Radosław Fogiel zaapelował o jedność na prawicy. – Myślę, że to był sygnał wyborców Konfederacji, że z Trzaskowskim i z tą ekipą im nie po drodze, więc jeżeli Mentzen zamierza teraz wiosłować pod prąd, to jego prawo, ale zrównywanie się z takimi hejterskimi zastępami PO i naprawdę udawanie, że on nie widzi tego, co się dzieje, tej uległości wobec UE, nie widzi ludzi takich, jak pan Lewandowski ciągle w otoczeniu Tuska, którzy wyprzedawali polski majątek, nie widzi tych dramatycznych decyzji, będzie udawał, że nie widzi żadnej różnicy i atakował PiS. My nie będziemy nikogo atakować po prawej stronie. Wręcz przeciwnie. My chcemy łączyć, po to jest Deklaracja Polska, żebyśmy porozmawiali o pewnych podstawach, dlatego zapraszamy wszystkich, również wyborców Konfederacji, na marsz 11 listopada – przekonywał.

- Nikt nie oczekuje, żeby Konfederacja przyjęła rolę młodszego czy w ogóle koalicjanta PiS. My też nie twierdzimy, że koalicja z kimkolwiek, z Konfederacją jest oczywistością. Każdy działa na własną rękę. Nie wiadomo, co będzie, co zdecydują wyborcy. Tylko ja mam wrażenie, że tam są takie umizgi, że bardzo chętnie by się koledzy ustawili w roli koalicjanta Donalda Tuska – dodał na koniec.

