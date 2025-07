Syn Leppera zebrał pieniądze by ratować dom. Znamy konkretne kwoty!

- Za problemami ze zdrowiem idą problemy w rolnictwie, bo ja nie mogę ciężko pracować, nie mogę tego tamtego zrobić. Muszę w to miejsce wynająć człowieka, który kosztuje. Bo za 1000 zł nikt nie pracuje. Przecież trzeba zapłacić ubezpieczenie za pracownika. Dodatkowo jeszcze leczenie, miałem w zeszłym roku przeszczep, miałem sepsę. Bardzo ciężko, no teraz leki, wszystko, to też są ogromne koszt wszystko. Dużo. No i teraz sytuacja domu... 31 lipca odbędzie się licytacja komornicza - opowiadał nam syn lidera Samoobrony i wicepremiera.