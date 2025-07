Trump daje Rosji 10 dni na zawarcie porozumienia! Inaczej uderzy sankcjami.

Trump: nowe sankcje dla Rosji w ciągu 10 dni?

Prezydent Donald Trump we wtorek zadeklarował, że jeśli Rosja w ciągu 10 dni nie zawrze porozumienia w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie, nałoży na nią nowe sankcje. O swojej decyzji poinformował dziennikarzy na pokładzie Air Force One, wracając ze Szkocji. Jak sam przyznał, nie wie, jak bardzo sankcje dotkną Rosję, ponieważ prezydent Putin chce, by wojna trwała dalej.

Wcześniej Trump mówił o 50 dniach na zawarcie porozumienia, ale skrócił ten termin ze względu na brak postępów. Podkreślił, że od czasu ogłoszenia ultimatum nie otrzymał żadnej odpowiedzi ze strony Rosji, co uważa za "wielką szkodę", ponieważ oba kraje tracą łącznie 7 tysięcy żołnierzy każdego tygodnia.

Jakie sankcje planuje Trump?

Prezydent nie ujawnił szczegółów planowanych restrykcji. Z wcześniejszych wypowiedzi wynika, że mogą to być m.in. 100-procentowe cła na towary z krajów kupujących od Rosji ropę naftową, co dotknęłoby m.in. Chiny i Indie. Zapytany, czy obawia się wpływu takich ceł na ceny ropy, Trump stwierdził, że nie, ponieważ USA wydobywają duże ilości surowca i w razie potrzeby mogą zwiększyć wydobycie.

Departament Stanu: Trump może działać szybciej

Rzeczniczka Departamentu Stanu, Tammy Bruce, podczas wtorkowego briefingu powiedziała, że prezydent może nie czekać na upływ 10 dni i podjąć działania wcześniej. Odnosząc się do ewentualnych skutków ubocznych nałożenia ceł na Chiny czy Indie, przyznała, że takie mogą się pojawić, ale są brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji.

- "Prezydent był cierpliwy, ale niektórzy ludzie mogli to źle zinterpretować. Ale myślę, że teraz minął już czas na błędne interpretacje" – powiedziała Bruce.

