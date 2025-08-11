Kosiniak-Kamysz skrytykował Nawrockiego! Wprost powiedział, co myśli

Rzecznik prezydenta, Rafał Leśkiewicz, w poniedziałkowej wypowiedzi dla PAP, podkreślił, że zamrożenie cen prądu jest dla prezydenta priorytetem. Jednakże, włączenie tego elementu do ustawy dotyczącej wiatraków stawia głowę państwa w "niezręcznej sytuacji" i takie rozwiązanie może nie zyskać akceptacji.

W późniejszym wpisie na platformie X, Leśkiewicz doprecyzował, że prezydent nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji i wymaga ona gruntownej analizy. Zapewnił, że działania prezydenta będą zmierzały do obniżenia cen prądu.

Kosiniak-Kamysz krytykuje

Wicepremier i minister obrony narodowej, Władysław Kosiniak-Kamysz, podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Legionowie, wyraził negatywną opinię na temat zapowiadanego sprzeciwu prezydenta.

- Myślę, że Nawrocki jest wprowadzany w błąd przez współpracowników, bo te głupoty, które są opowiadane o szkodliwości wiatraków, to jest głupota - stwierdził Kosiniak-Kamysz, apelując o kierowanie się "rozumem i faktami" w tej sprawie. Minister dodał, że gdyby wiatraki były szkodliwe, to kraje takie jak Holandia, Francja, Austria, Niemcy, Szwecja czy USA, gdzie jest ich wiele, byłyby opustoszałe. Zapewnił, że rząd będzie kontynuował starania o rozwój tanich źródeł energii i tańszy prąd.

Wicepremier i minister cyfryzacji, Krzysztof Gawkowski, również skrytykował stanowisko prezydenta, twierdząc, że Nawrocki "złamał swoją pierwszą obietnicę wyborczą i to w taki sposób, że ceny prądu będą wyższe" oraz "spoliczkował wszystkich swoich wyborców", którzy oczekiwali niższych cen energii.

Apel ministra energii

W ubiegłym tygodniu minister energii, Miłosz Motyka, zaapelował do prezydenta o podpisanie nowelizacji, argumentując, że jest to dobrze przygotowana regulacja, gwarantująca niskie ceny energii.

Głównym celem nowelizacji jest liberalizacja przepisów dotyczących inwestycji w wiatraki na lądzie. Nowela znosi zasadę 10H wprowadzoną w 2016 roku i wprowadza 500 metrów jako minimalną dopuszczalną odległość nowych turbin wiatrowych od budynków mieszkalnych (obecnie jest to 700 metrów). Oprócz przepisów dotyczących budowy turbin wiatrowych, ustawa zawiera zapis przedłużający na IV kwartał 2025 roku zamrożenie cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych na poziomie 500 zł za MWh netto (obecnie zamrożenie obowiązuje do końca września).

W naszej galerii zobaczysz, jak rodzina Nawrockich urządza się w Belwederze:

QUIZ. Karol Nawrocki nowym prezydentem Polski! Co o nim wiesz? Pytanie 1 z 10 W którym roku urodził się Karol Nawrocki? 1981 1983 1985 Następne pytanie