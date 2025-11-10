Z Nowoczesną i Teraz! mu nie wyszło. Petru wierzy, że z Polską 2050 będzie inaczej

Apel o dialog i zmianę stylu przywództwa

W rozmowach z mediami i w publikacjach na platformie X Ryszard Petru potwierdził, że zamierza wystartować w wyborach na przewodniczącego Polski 2050. Zastąpiłby w ten sposób Szymona Hołownię, który nie będzie ubiegał się o reelekcję i rozważa objęcie funkcji w strukturach Organizacji Narodów Zjednoczonych.

– Nasza partia, żeby przetrwać, musi przejść od etapu wodzowskiego na demokratyczny, czyli takiej, w której dużo więcej spraw się uzgadnia i uwzględnia różne wrażliwości. Przeszkody są zawsze. Jest trudno? Tak, jest trudno. Ale nic nie wzmacnia i nie uczy tyle, co wspólne przekucie trudności w zwycięstwo – powiedział.

W nagraniu dołączonym do publikacji polityk mówił o konieczności przejścia partii od modelu wodzowskiego do demokratycznego, w którym decyzje są podejmowane kolegialnie, z poszanowaniem różnych wrażliwości i opinii wewnątrz ugrupowania.

Zmiana pokoleniowa w Polsce 2050

Odejście Hołowni z funkcji przewodniczącego oznacza dla partii początek procesu reorganizacji i wewnętrznych wyborów, zaplanowanych na początek 2026 roku. Petru, który współpracuje z Polską 2050 od dłuższego czasu, jest jednym z pierwszych polityków, którzy otwarcie zadeklarowali gotowość do objęcia przywództwa.

W jego ocenie partia potrzebuje większej otwartości i pracy zespołowej, aby skutecznie funkcjonować w ramach koalicji rządowej i utrzymać pozycję w centrum sceny politycznej.

Doświadczenie z poprzednich ugrupowań

Ryszard Petru ma za sobą bogate doświadczenie w polityce liberalnej i centrowej. W 2015 roku stworzył Nowoczesną, która odniosła sukces wyborczy, wprowadzając 28 posłów do Sejmu. Po trzech latach został jednak zastąpiony przez Katarzynę Lubnauer. W 2018 roku współtworzył partię Teraz! z Joanną Scheuring-Wielgus, lecz projekt szybko zakończył działalność z powodu braku poparcia.

Po kilkuletniej przerwie Petru wrócił do polityki, zdobywając mandat posła w 2023 roku z list Koalicji Obywatelskiej. Dziś jego ambicją jest odbudowa ruchu centrowego i nadanie Polsce 2050 wyraźniejszego profilu gospodarczego i obywatelskiego.

„Polska 2050 potrzebuje nowego impulsu”

Petru podkreśla, że partia Szymona Hołowni wchodzi w fazę dojrzałości, w której kluczowe znaczenie mają stabilność i transparentność. Jego zdaniem zmiana na stanowisku przewodniczącego nie musi oznaczać konfliktu, lecz może stać się szansą na odświeżenie wizerunku i wzmocnienie struktur.

W rozmowach z mediami ekonomista wskazuje, że chce rozwijać ugrupowanie w duchu „rozsądnego centrum” i budować mosty między różnymi środowiskami społecznymi.

– W każdym biznesie negocjacje to podstawa sukcesu. Tak samo jak umiejętność podnoszenia się z kryzysu – zaznaczył Petru, podkreślając, że partia potrzebuje współpracy i wspólnej odpowiedzialności za decyzje.

Nowy rozdział dla Polski 2050

Jeśli kandydatura Ryszarda Petru zyska poparcie członków partii, może on stać się jednym z najbardziej rozpoznawalnych liderów nowego pokolenia centroprawicy. Dla Polski 2050 nadchodzące miesiące będą okresem zmian, które zadecydują o miejscu ugrupowania w przyszłym układzie politycznym.

– Wiem, jak do tego doprowadzić – napisał w poście na platformie X, nawiązując do potrzeby wspólnego działania.

