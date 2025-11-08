Prezes PiS Jarosław Kaczyński wezwał na protest 12 listopada pod Prokuraturą Regionalną w Warszawie, aby bronić Daniela Obajtka przed zarzutami prokuratorskimi.

Kaczyński nazwał Obajtka "najwybitniejszym polskim menedżerem", atakowanym za przekształcenie Orlenu w liczący się koncern multienergetyczny.

Nieoficjalnie Onet ustalił, że Obajtek ma usłyszeć zarzuty dotyczące korzystania przez Orlen z usług detektywów, na co spółka wydała blisko 3 mln zł.

Parlament Europejski uchylił immunitet Obajtka, umożliwiając postawienie mu zarzutów przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści osobistej

Jakie zarzuty usłyszy Daniel Obajtek?

Były prezes PKN Orlen, a obecnie europoseł Prawa i Sprawiedliwości, ma poważne problemy. Daniel Obajtek został wezwany do Prokuratury Regionalnej w Warszawie na 12 listopada, jak nieoficjalnie dowiedział się portal Onet. Śledztwo koncentruje się na okresie, w którym Obajtek kierował państwowym koncernem, a konkretnie na zlecaniu przez Orlen usług detektywistycznych. Według ustaleń medialnych, spółka mogła wydać na ten cel kwotę sięgającą blisko 3 milionów złotych.

Droga do ewentualnego postawienia zarzutów została otwarta 7 października, kiedy to Parlament Europejski, na wniosek ówczesnego ministra sprawiedliwości Adama Bodnara, uchylił Obajtkowi immunitet. Jak nieoficjalnie ustalił Onet, Daniel Obajtek zarzuty może usłyszeć w związku z przekroczeniem uprawnień w celu osiągnięcia korzyści osobistej. O tym, że państwowy gigant korzystał z usług detektywów, informował publicznie premier Donald Tusk już w marcu ubiegłego roku, co zapoczątkowało medialną i polityczną burzę wokół sprawy.

Jarosław Kaczyński grzmi i broni byłego prezesa Orlenu

Wezwanie do prokuratury wywołało natychmiastową i bardzo ostrą reakcję ze strony lidera Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński, używając mediów społecznościowych, przedstawił Daniela Obajtka jako ofiarę politycznej nagonki i jednego z najlepszych menedżerów w historii Polski.

"Najwybitniejszy polski menedżer jest dzisiaj wściekle atakowany za to, że z polskiej firmy petrochemicznej zrobił koncern multienergetyczny, który zaczął się liczyć w Europie i na świecie" – ocenił Jarosław Kaczyński prezes PiS. W swoim wpisie połączył sprawę Obajtka z rzekomym niszczeniem gospodarki przez obecny rząd.

"Rząd Donalda Tuska niszczy nieustannie polską gospodarkę: grupowe zwolnienia pracowników, wzrastające bezrobocie, problemy finansowe przedsiębiorców, także spółek Skarbu Państwa, brak inwestycji" – dodał, kreśląc szersze tło dla obrony swojego protegowanego.

PiS organizuje protest w Warszawie pod hasłem "MuremZaObajtkiem"

Prawo i Sprawiedliwość nie zamierza poprzestać na słowach wsparcia. Jarosław Kaczyński zaapelował do zwolenników partii o czynny udział w manifestacji, która ma być wyrazem sprzeciwu wobec działań prokuratury. W odpowiedzi na działania prokuratury, prezes PiS Jarosław Kaczyński wezwał do wzięcia udziału w proteście w obronie Obajtka, który ma się odbyć w Warszawie.

Manifestacja została zaplanowana na 12 listopada na godzinę 11:30 pod siedzibą Prokuratury Regionalnej w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 25. W sieci pojawiła się specjalna grafika z hasłem "MuremZaObajtkiem" i ostrym wezwaniem: "Zaprotestuj przeciwko politycznym represjom wobec Daniela Obajtka. Banda Donalda Tuska chce postawić mu zarzuty!". Prezes PiS zakończył swój apel słowami: "Degradowanie polskiej gospodarki trwa w najlepsze, a wraz z nią człowieka, który pracował na jej sukces. Nie zapominajmy o nim. Wspierajmy!".

