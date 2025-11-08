Szykują zarzuty dla Daniela Obajtka. Kaczyński nawołuje do protestu w jego obronie

Szymon Szadkowski
Marta Kowalska
2025-11-08 22:13

Pętla wokół byłego prezesa Orlenu zacieśnia się. Jak nieoficjalnie podaje Onet, Daniel Obajtek został wezwany do prokuratury, gdzie 12 listopada może usłyszeć zarzuty przekroczenia uprawnień. Sprawa dotyczy milionowych wydatków na detektywów. W odpowiedzi Jarosław Kaczyński grzmi o "politycznych represjach", nazywając Obajtka "najwybitniejszym menedżerem" i wzywa na protest w Warszawie.

Kaczyński spotkał się z Brejzą przed sądem

i

Autor: Brunner / Super Express
  • Prezes PiS Jarosław Kaczyński wezwał na protest 12 listopada pod Prokuraturą Regionalną w Warszawie, aby bronić Daniela Obajtka przed zarzutami prokuratorskimi.
  • Kaczyński nazwał Obajtka "najwybitniejszym polskim menedżerem", atakowanym za przekształcenie Orlenu w liczący się koncern multienergetyczny.
  • Nieoficjalnie Onet ustalił, że Obajtek ma usłyszeć zarzuty dotyczące korzystania przez Orlen z usług detektywów, na co spółka wydała blisko 3 mln zł.
  • Parlament Europejski uchylił immunitet Obajtka, umożliwiając postawienie mu zarzutów przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści osobistej

Jakie zarzuty usłyszy Daniel Obajtek?

Były prezes PKN Orlen, a obecnie europoseł Prawa i Sprawiedliwości, ma poważne problemy. Daniel Obajtek został wezwany do Prokuratury Regionalnej w Warszawie na 12 listopada, jak nieoficjalnie dowiedział się portal Onet. Śledztwo koncentruje się na okresie, w którym Obajtek kierował państwowym koncernem, a konkretnie na zlecaniu przez Orlen usług detektywistycznych. Według ustaleń medialnych, spółka mogła wydać na ten cel kwotę sięgającą blisko 3 milionów złotych.

Droga do ewentualnego postawienia zarzutów została otwarta 7 października, kiedy to Parlament Europejski, na wniosek ówczesnego ministra sprawiedliwości Adama Bodnara, uchylił Obajtkowi immunitet. Jak nieoficjalnie ustalił Onet, Daniel Obajtek zarzuty może usłyszeć w związku z przekroczeniem uprawnień w celu osiągnięcia korzyści osobistej. O tym, że państwowy gigant korzystał z usług detektywów, informował publicznie premier Donald Tusk już w marcu ubiegłego roku, co zapoczątkowało medialną i polityczną burzę wokół sprawy.

Jarosław Kaczyński grzmi i broni byłego prezesa Orlenu

Wezwanie do prokuratury wywołało natychmiastową i bardzo ostrą reakcję ze strony lidera Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński, używając mediów społecznościowych, przedstawił Daniela Obajtka jako ofiarę politycznej nagonki i jednego z najlepszych menedżerów w historii Polski.

"Najwybitniejszy polski menedżer jest dzisiaj wściekle atakowany za to, że z polskiej firmy petrochemicznej zrobił koncern multienergetyczny, który zaczął się liczyć w Europie i na świecie" – ocenił Jarosław Kaczyński prezes PiS. W swoim wpisie połączył sprawę Obajtka z rzekomym niszczeniem gospodarki przez obecny rząd.

"Rząd Donalda Tuska niszczy nieustannie polską gospodarkę: grupowe zwolnienia pracowników, wzrastające bezrobocie, problemy finansowe przedsiębiorców, także spółek Skarbu Państwa, brak inwestycji" – dodał, kreśląc szersze tło dla obrony swojego protegowanego.

PiS organizuje protest w Warszawie pod hasłem "MuremZaObajtkiem"

Prawo i Sprawiedliwość nie zamierza poprzestać na słowach wsparcia. Jarosław Kaczyński zaapelował do zwolenników partii o czynny udział w manifestacji, która ma być wyrazem sprzeciwu wobec działań prokuratury. W odpowiedzi na działania prokuratury, prezes PiS Jarosław Kaczyński wezwał do wzięcia udziału w proteście w obronie Obajtka, który ma się odbyć w Warszawie.

Manifestacja została zaplanowana na 12 listopada na godzinę 11:30 pod siedzibą Prokuratury Regionalnej w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 25. W sieci pojawiła się specjalna grafika z hasłem "MuremZaObajtkiem" i ostrym wezwaniem: "Zaprotestuj przeciwko politycznym represjom wobec Daniela Obajtka. Banda Donalda Tuska chce postawić mu zarzuty!". Prezes PiS zakończył swój apel słowami: "Degradowanie polskiej gospodarki trwa w najlepsze, a wraz z nią człowieka, który pracował na jej sukces. Nie zapominajmy o nim. Wspierajmy!".

