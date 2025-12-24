Krzysztof Bosak komentuje notowania partii Grzegorza Brauna: "Nie będziemy ścigali się na radykalizm"

Braun na sondażowym podium

Z najnowszego badania przeprowadzonego przez Ogólnopolską Grupę Badawczą wynika, że gdyby wybory parlamentarne miały odbyć się w najbliższym czasie, to wygrałaby je Koalicja Obywatelska. Drugie w zestawieniu jest PIS, ale co zaskakujące, na trzecim miejscu znalazła się Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna. - Dziś w sondażu jest między trzecim a czwartym miejscem jest niewielka różnica. Obserwowaliśmy to schodzenie się wyników Konfederacji Brauna i Konfederacji Mentzena i Boska. Są trzy kluczowe grupy, w których to poparcie się schodziło, to są mężczyźni, osoby w wieku 18-39 lat i mieszkające na terenach wiejskich - mówił Łukasz Pawłowski, szef OGB w rozmowie na antenie "Porannego Ringu".

To droga donikąd

Lider Konfederacji i wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak mówi nam, że jego partia spokojnie podchodzi do rosnących notowań Korony Grzegorza Brauna i nie będzie zmieniała swojej agendy w związku z dobrymi sondażami tego polityka. - Zarówno my mamy swoją konkretną charakterystykę ideowo-polityczną jak i Grzegorz Braun ją ma. To są różne charakterystyki. Jeżeli opcja, powiedzmy, ta bardziej radykalna będzie miała zainteresowanie społeczne, to my nie będziemy się ścigać na radykalizm, bo to jest droga donikąd. - mówi Bosak. - Myślę, że każdy powinien rozwijać po prostu swoją ofertę dla wyborców, do której jest przekonany. Ja robię to, co uważam za najbardziej właściwe i pożyteczne w danym czasie, w danym kontekście politycznym i ja nie będę zmieniał ani poglądów, ani stylu działania politycznego, dlatego że jeden czy drugi polityk zyskał w danym czasie - mówił w "Sednie Sprawy" Radia Plus lider Konfederacji.

