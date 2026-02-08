Internetowy spór Sikorskiego i Muska oceniony przez Polaków. Nie mają wątpliwości

Tylko 25,1% respondentów pozytywnie ocenia obecność Radosława Sikorskiego, szefa MSZ, w mediach społecznościowych, podczas gdy 43,4% ocenia ją negatywnie.

Ocena aktywności Sikorskiego w mediach społecznościowych jest silnie związana z preferencjami politycznymi. Wyborcy opozycji w większości krytykują jego działania, podczas gdy wśród wyborców koalicji rządzącej poparcie jest umiarkowane.

Radosalw Sikorski prowadzi bezpośrednie i często ostre polemiki z Elonem Muskiem na platformie X, które dotyczą m.in. kwestii wojny w Ukrainie i wsparcia technologicznego.

Według sondażu przeprowadzony przez United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski wynika, zaledwie 25,1% respondentów pozytywnie ocenia obecność szefa polskiego MSZ w mediach społecznościowych. W tej grupie 11% wyraża "zdecydowanie pozytywną" opinię, a 14,1% "raczej pozytywną".

Zdecydowanie większa grupa Polaków, bo aż 43,4%, krytykuje działania ministra. Wśród nich 26% ocenia je "zdecydowanie negatywnie". Co ciekawe, znaczna część badanych (31,5%) pozostaje niezdecydowana i nie potrafi jednoznacznie ocenić internetowych działań ministra.

Sondaż ujawnia również wyraźne podziały polityczne w ocenie stylu komunikacji Radosława Sikorskiego. Największy sprzeciw wobec jego aktywności na platformie X wyrażają wyborcy opozycji (PiS i Konfederacja). Aż 79% z nich negatywnie ocenia działania ministra, w tym 57% "zdecydowanie źle". Jedynie 4% ankietowanych z tej grupy dostrzega w nich cokolwiek pozytywnego.

Nawet wśród wyborców koalicji rządzącej entuzjazm jest umiarkowany. Chociaż 45% popiera działania ministra w sieci, to niemal co piąty (19%) jest im przeciwny. Duża grupa zwolenników rządu (36%) pozostaje wstrzemięźliwa, wybierając odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć". Wśród pozostałych wyborców dominuje dezorientacja – niemal co drugi ankietowany (47%) nie ma zdania na temat internetowych polemik szefa MSZ.

Polemiki z Elonem Muskiem

Radosław Sikorski nie unika bezpośrednich i często ostrych polemik z miliarderem Elonem Muskiem. Ostatnie miesiące przyniosły kilka głośnych starć, które odbiły się szerokim echem.

Jednym z przykładów była kwestia dostępu do systemu Starlink i wojny w Ukrainie. Minister Sikorski kilkukrotnie ripostował Muskowi, gdy ten sugerował ograniczenie wsparcia technologicznego dla Ukrainy lub przedstawiał własne "plany pokojowe" zakładające ustępstwa terytorialne Kijowa.

Niedawno szef MSZ zarzucił miliarderowi, że ten "zarabia na zbrodniach", ponieważ Rosjanie atakują Ukrainę dronami wyposażonymi w jego systemy satelitarne.

W grudniu 2025 roku Musk opublikował na platformie X wpis, w którym stwierdził, że "UE powinna zostać zniesiona". "Dokładnie" – odpowiedział mu były prezydent Rosji, Dmitrij Miedwiediew, ponieważ narracja Muska doskonale wpisywała się w propagandę Kremla. Następnie do dyskusji włączył się Sikorski.

- Jakby ktoś jeszcze miał wątpliwość, komu służy cała antyunijna gadka o suwerenności. Tym, którzy chcą zarabiać na sianiu nienawiści i tym, którzy chcą Europę podbić - napisał.

Choć Radosław Sikorski od lat uchodzi za jednego z najbardziej sprawnych polityków w sieci, sondaż dla Wirtualnej Polski pokazuje, że niemal połowa polskiego społeczeństwa jest zmęczona przenoszeniem wielkiej polityki na grunt internetowych kłótni. Pytanie o efektywność i zasadność takiego stylu dyplomacji w erze cyfrowej pozostaje otwarte.

