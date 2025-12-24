Życzenia od Jarosława Kaczyńskiego i Donalda Tuska

Premier Tusk złożył świąteczne życzenia, podkreślając siłę Polaków w jedności, przyzwoitości i miłosierdziu.

Lider PiS Jarosław Kaczyński życzył Polakom ciepłych świąt i wyjścia z trudnego okresu w kierunku rozwoju i bezpieczeństwa.

Obaj politycy akcentowali wartości takie jak dobro, miłość i bezpieczeństwo narodowe w swoich przesłaniach.

Jakie przesłanie niosą te życzenia w kontekście obecnej sytuacji politycznej w Polsce? Zobacz, co mówią liderzy!

Tusk: Polacy noszą ogromną siłę

Premier Donald Tusk złożył w środę życzenia z okazji Bożego Narodzenia. - Polacy w milionach serc noszą ogromną siłę. Póki jesteśmy razem, póki w to wierzymy przyzwoitość, prawda, uczciwość, miłosierdzie będą górą - powiedział. Premier podkreślił, że zło powstrzymuje miłość i dobro, które są potęgą w naszych sercach. Dodał, że właśnie święta nam o tym przypominają - Jest nas bardzo wielu. Polacy w milionach serc noszą ogromną siłę. Póki jesteśmy razem, póki w to wierzymy przyzwoitość, prawda, uczciwość, miłosierdzie będą górą. To my decydujemy, jaki jest świat - dodał. Życzył Polakom, aby Święta Bożego Narodzenia przyniosły światło, miłość i odwagę. - Podzielmy się tym z bliskimi, a żadne zło nie będzie nam straszne. Spokojnych, rodzinnych i bezpiecznych świąt, kochani -mówił szef rządu.

Kaczyński: Byśmy wyszli z trudnego okresu

- Chciałbym życzyć Państwu, by te Święta były szczęśliwe, ciepłe, rodzinne i by nasze sprawy, te właśnie szersze, układały się lepiej niż dotychczas. -takie życzenia opublikował prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. - Byśmy wyszli z tego trudnego okresu w kierunku rozwoju, bezpieczeństwa naszych rodzin, ale także bezpieczeństwa naszego narodu i w stronę takiej sytuacji, w której nasze państwo będzie wykonywało swoje obowiązki wobec obywateli naprawdę dobrze i rzetelnie i sprawiedliwie - mówił w opublikowanym we wtorek nagraniu lider PiS.

