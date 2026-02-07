Okropna wiadomość dla Szymona Hołowni! A zapowiadało się tak pięknie

Większość ankietowanych ocenia dotychczasową karierę polityczną Szymona Hołowni jako "porażkę".

Negatywne opinie dominują we wszystkich grupach politycznych i demograficznych, choć z różnym natężeniem.

Kariera polityczna Hołowni obejmowała start w wyborach prezydenckich w 2020 roku, założenie partii Polska 2050, objęcie funkcji marszałka Sejmu, a następnie rezygnację z tej funkcji i nieudany start w kolejnych wyborach prezydenckich.

W badaniu przeprowadzonym przez United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski respondenci zostali zapytani o ocenę dotychczasowej kariery politycznej Szymona Hołowni. Wyniki są jednoznaczne: 81,3 proc. ankietowanych oceniło jego polityczne działania jako "porażkę". W tym 40,9 proc. uznało je za "raczej porażkę", a 40,4 proc. za "zdecydowanie porażkę".

Tylko 12,6 proc. badanych wskazało opcję "raczej sukces", a zaledwie 0,3 proc. uważa, że to "zdecydowany sukces". 5,8 proc. respondentów nie miało wyrobionego zdania w tej kwestii.

Negatywne zdanie na temat kariery politycznej Hołowni jest szeroko rozpowszechnione. Wśród wyborców Koalicji 15 Października 71 proc. oceniło ją jako "porażkę", natomiast wśród wyborców opozycji odsetek ten wynosi aż 97 proc. W grupie osób niezdecydowanych lub niegłosujących 66 proc. negatywnie oceniło byłego marszałka.

Zauważalne są również różnice w ocenach ze względu na płeć: 92 proc. mężczyzn uznało karierę Hołowni za "porażkę", w porównaniu do 68 proc. kobiet.

Najbardziej krytyczne opinie o polityku Polski 2050 pochodzą od mieszkańców wsi (82 proc. negatywnych ocen) i małych miast (92 proc.). W większych ośrodkach sytuacja również nie jest korzystna: w średnich miastach 70 proc. respondentów ocenia jego karierę negatywnie, a w dużych miastach – 78 proc.

Takie wyniki sondażu to z pewnością okropna wiadomość dla Szymona Hołowni, zwłaszcza biorąc pod uwagę jako ogromną popularność po wyborach w 2023 roku, gdy został marszałkiem Sejmu. Poniżej przypominamy szczegóły jego politycznej kariery.

Droga Szymona Hołowni do polityki

Szymon Hołownia przez wiele lat był postacią znaną z mediów i działalności społecznej, konsekwentnie dystansując się od polityki partyjnej. Publicysta, dziennikarz i prezenter telewizyjny angażował się w projekty charytatywne i debatę publiczną, ale bez formalnego udziału w życiu politycznym.

Przełom nastąpił 8 grudnia 2019 roku, kiedy to w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim ogłosił swój start w wyborach prezydenckich w 2020 roku. W pierwszej turze, która odbyła się 28 czerwca, zdobył 13,87 proc. poparcia, zajmując trzecie miejsce. Ten wynik okazał się punktem zwrotnym, czyniąc go jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci politycznych w kraju i skłaniając do kontynuowania aktywności publicznej.

Powstanie Polski 2050

Już w trakcie kampanii prezydenckiej Hołownia rozpoczął budowę własnego zaplecza politycznego. W 2020 roku powstał ruch Polska 2050, który w 2021 roku został zarejestrowany jako partia polityczna. Hołownia stanął na jej czele, a ugrupowanie stopniowo umacniało swoją pozycję na scenie politycznej, deklarując centrowy kurs i dystans wobec ostrego sporu między PiS a Koalicją Obywatelską.

W wyborach parlamentarnych 15 października 2023 roku Polska 2050 wystartowała w ramach koalicji Trzecia Droga wspólnie z PSL. Hołownia uzyskał mandat poselski, a miesiąc później, 13 listopada, został wybrany przez Sejm X kadencji na marszałka Sejmu. Objął jedną z najważniejszych funkcji w państwie w momencie zmiany układu władzy po ośmiu latach rządów PiS.

Dalsze kroki

Po objęciu funkcji marszałka Sejmu przez Szymona Hołownię znacząco wzrosło zainteresowanie transmitowanymi w internecie obradami izby. Oglądalność posiedzeń była wyższa niż w przypadku relacji z parlamentów Wielkiej Brytanii czy Niemiec, a w ciągu niespełna dwóch tygodni liczba subskrybentów sejmowego kanału na YouTube zwiększyła się trzykrotnie. Zjawisko to zostało nazwane "Sejmflixem".

W 2024 roku Szymon Hołownia ogłosił start w wyborach prezydenckich zaplanowanych na 2025 rok, a niespełna miesiąc później, w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim, zainaugurował kampanię wyborczą. W grudniu poparcia udzieliło mu PSL, a jego kandydatura została zarejestrowana przez PKW 24 marca 2025 roku.

W pierwszej turze wyborów prezydenckich 18 maja uzyskał 4,99 proc. głosów, zajmując piąte miejsce. Po ogłoszeniu wyników exit poll zadeklarował poparcie dla Rafała Trzaskowskiego w drugiej turze.

Jesienią 2025 roku zapowiedział rezygnację z ubiegania się o kolejną kadencję na czele Polski 2050 oraz bez powodzenia aplikował w międzynarodowym naborze na stanowisko wysokiego komisarza ONZ ds. uchodźców.

13 listopada 2025 roku ogłosił odejście z funkcji marszałka Sejmu, które weszło w życie pięć dni później, obejmując jednocześnie stanowisko wicemarszałka. Na początku 2026 roku funkcję przewodniczącej Polski 2050 przejęła Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

