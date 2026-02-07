USA wyznaczyły termin końca wojny na Ukrainie. Wołodymyr Zelenski zabrał głos

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że Stany Zjednoczone wyznaczyły Ukrainie i Rosji czerwiec jako termin na zawarcie porozumienia pokojowego. Jeśli termin ten nie zostanie dotrzymany, administracja USA prawdopodobnie wywrze presję na obie strony, aby przyspieszyć proces negocjacji.

Prezydent Wołodymyr Zełenski wygłasza przemówienie.
  • Prezydent Zełenski twierdzi, że USA chcą zakończyć wojnę na Ukrainie do początku lata i będą wywierać presję w tym kierunku, dążąc do jasnego harmonogramu działań.
  • USA zaproponowały organizację kolejnej rundy rozmów Ukraina-USA-Rosja w Miami w przyszłym tygodniu. Ukraina potwierdziła swój udział.
  • Zełenski uważa, że deficyt budżetowy Rosji i straty na froncie skłaniają Putina do rozważenia przerwy w działaniach wojennych, aby uniknąć ogłoszenia mobilizacji.

Według prezydenta Zełenskiego, Amerykanie dążą do zakończenia konfliktu do początku lata i będą wywierać presję w celu osiągnięcia tego celu.

- Mówią, że chcą wszystko zakończyć do czerwca. I że zrobią wszystko, by zakończyć wojnę. Chcą jasnego harmonogramu wszystkich działań - oświadczył Zełenski w rozmowie z międzynarodowymi mediami.

Stany Zjednoczone zaproponowały organizację kolejnej rundy rozmów trójstronnych Ukraina-USA-Rosja w przyszłym tygodniu, prawdopodobnie w Miami. Byłaby to pierwsza tura negocjacji w USA. Prezydent Zełenski potwierdził udział Ukrainy w tych rozmowach. Poprzednie rundy odbyły się w Abu Zabi w styczniu i w minioną środę i czwartek. Mimo braku przełomu w postaci wstrzymania walk, rozmowy te zostały ocenione jako konstruktywne przez wszystkie strony.

Putin rozważa przerwę w wojnie

Wołodymyr Zełenski odniósł się również do działań prezydenta Rosji Władimira Putina. Według ukraińskiego prezydenta, deficyt rosyjskiego budżetu zmusza Kreml do zmniejszenia wypłat dla wojskowych, co w połączeniu z rosnącymi stratami na froncie prowadzi do redukcji sił. Polityk uważa, że Putin nie chce ogłaszać mobilizacji i dlatego rozważa przerwę w działaniach wojennych.

- Myślę, że potrzebują przerwy. Myślę, że Putin myśli o przerwie - powiedział prezydent Ukrainy.

Ukraińskie żądania 

Według danych ukraińskiego wywiadu wojskowego, rzeczywisty deficyt rosyjskiego budżetu w 2025 roku wyniósł ponad 100 mld dolarów, a w tym roku będzie jeszcze większy. Mimo zmian w retoryce Rosjan, prezydent Ukrainy pozostaje sceptyczny.

- Nie wierzę im ani trochę. Myślę, że żywią wobec nas mniej więcej takie same uczucia jak wcześniej, ponieważ nienawidzą Ukrainy, i tyle. To oni wypowiedzieli nam wojnę. I nie była to wojna sprowokowana przez Ukrainę. Przybyli tutaj i zaczęli zabijać Ukraińców. To jest nienawiść. Pamiętacie przecież, ile było znęcania się, tortur, morderstw od samego początku wojny. Dlatego nie mamy żadnych złudzeń - podsumował.

