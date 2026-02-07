Współpraca Donalda Tuska i Karola Nawrockiego. Wyborcy nie mają złudzeń

- Zdecydowana większość Polaków nie wierzy w możliwość porozumienia między prezydentem Karolem Nawrockim a rządem Donalda Tuska w ważnych sprawach.
- Głównymi punktami spornymi między prezydentem a rządem są ustawa łańcuchowa i nominacje ambasadorskie.
- Prezydent zawetował ustawę łańcuchową i od dłuższego czasu odmawia podpisania nominacji ambasadorskich.
W najnowszym sondażu przeprowadzonym przez IBRiS respondentów zapytano: "Czy uważa Pan(i), że w obecnej kadencji Sejmu możliwe jest porozumienie pomiędzy Karolem Nawrockim i rządem w ważnych sprawach, takich jak np. kwestia ambasadorów czy prawa zwierząt?". Wyniki badania są jednoznaczne.
Aż 71,5 proc. ankietowanych wyraziło przekonanie, że prezydent Nawrocki i premier Tusk nie dojdą do porozumienia, nawet w sprawach o strategicznym znaczeniu dla kraju. Wśród nich 26,9 proc. wybrało odpowiedź "zdecydowanie nie", a 44,6 proc. wskazało "raczej nie".
Odsetek osób wierzących w możliwość współpracy jest znacznie niższy. 18,4 proc. badanych "raczej" spodziewa się porozumienia, natomiast zaledwie 1 proc. jest o tym "absolutnie" przekonany. Co dziesiąty ankietowany (9 proc.) nie potrafił jednoznacznie odpowiedzieć na postawione pytanie.
Główne punkty sporne
W ostatnim czasie do największych źródeł tarć między Kancelarią Prezydenta a rządem należały ustawa dotycząca zakazu trzymania psów na uwięzi oraz kwestia nominacji ambasadorskich.
W grudniu ubiegłego roku prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o całkowitym zakazie trzymania psów na uwięzi. Prezydent argumentował, że projekt "stygmatyzował wieś" i zamiast rozwiązywać problemy, "tworzył nowe, które mogły doprowadzić do pogorszenia, a nie polepszenia sytuacji zwierząt". Decyzja ta spotkała się z krytyką ze strony organizacji prozwierzęcych. Prezydent zapowiedział jednak przedstawienie własnego projektu, który miałby uwzględniać specyfikę polskiej wsi.
Problem nominacji ambasadorskich to kwestia ciągnąca się od dłuższego czasu, jeszcze z czasów prezydentury Andrzeja Dudy. Prezydent Nawrocki odmawia podpisania nominacji, o które zabiega minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, pomimo upływu ponad dwóch lat od złożenia pierwszych wniosków. Ostatnie spotkanie prezydenta z szefem polskiej dyplomacji, poświęcone głównie tej sprawie, odbyło się pod koniec stycznia. Kolejne rozmowy zaplanowano na luty.
