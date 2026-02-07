Szczere wyznanie Michała Kołodziejczaka. Dwa razy stracił prawo jazdy!

Michał Kołodziejczak stracił dwukrotnie prawo jazdy za przekroczenie prędkości i świadomie zrezygnował z możliwości skorzystania z immunitetu, aby ponieść konsekwencje.

Polityk wyraził obawy dotyczące nieprzewidywalności USA jako sojusznika Polski, apelując o ostrożność w wypowiedziach polityków.

Kołodziejczak skomentował problemy Włodzimierza Czarzastego, sugerując, że politycy mogą tracić czujność po sukcesach, podkreślając znaczenie dbania o relacje z innymi państwami i unikania gaf.

Michał Kołodziejczak ujawnił, że dwukrotnie stracił prawo jazdy z powodu przekroczenia prędkości. Zaznaczył, że dokumentu jeszcze nie odzyskał. Opisał jedną z takich sytuacji.

- Miałem takie zajście, że policja mnie zatrzymała, jechałem faktycznie za szybko. Usłyszałem: Możesz się posłużyć immunitetem i wtedy dostajesz prawo jazdy od razu. Powiedziałem: Chwila, wytrzymam trzy miesiące i nie jest to dla mnie problem - mówił na antenie RMF FM.

Podkreślił, że mimo możliwości skorzystania z immunitetu, świadomie zrezygnował z tego przywileju. Jak sam przyznał, celem było wykazanie się odpowiedzialnością i poniesienie konsekwencji swoich działań, bez nadużywania przysługujących mu uprawnień. W kontekście krytyki jazdy samochodem Waldemara Żurka, Kołodziejczak zaznaczył, że "nie miał zamiaru go pouczać", a jedynie wskazać, że "takie sytuacje kryzysowe pokazują, czy potrafimy się faktycznie zachować normalnie".

Kołodziejczak o polityce międzynarodowej

W dalszej części rozmowy Kołodziejczak odniósł się do relacji Polski ze Stanami Zjednoczonymi, wyrażając pewne obawy. Ocenił USA jako ważnego sojusznika, jednocześnie wskazując na jego nieprzewidywalność.

- To jest nasz największy sojusznik, ale to jest też gracz trochę nieprzewidywalny - stwierdził.

Apelował o ostrożność w wypowiedziach polityków, aby nie szkodzić współpracy z USA. Polityk odniósł się także również do problemów Włodzimierza Czarzastego, sugerując, że politycy mogą tracić czujność po osiągnięciu sukcesów.

- Szło dobrze i nagle jest gafa - skomentował.

Michał Kołodziejczak wyraził przekonanie, że kluczowe jest dbanie o relacje z innymi państwami oraz zwracanie uwagi na słowa i działania polityków, aby unikać niepotrzebnych gaf i konfliktów.

