Szczere wyznanie Michała Kołodziejczaka. Dwa razy stracił prawo jazdy!

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2026-02-07 14:01

Michał Kołodziejczak ujawnił, że dwukrotnie stracił prawo jazdy, a mimo przysługującego mu immunitetu, postanowił ponieść konsekwencje. Polityk poruszył również kwestie odpowiedzialności w polityce, skomentował relacje międzynarodowe oraz zachowania innych prominentnych postaci sceny politycznej.

Michał Kołodziejczak

i

Autor: Marcin Smulczyński / Super Express Michał Kołodziejczak
  • Michał Kołodziejczak stracił dwukrotnie prawo jazdy za przekroczenie prędkości i świadomie zrezygnował z możliwości skorzystania z immunitetu, aby ponieść konsekwencje.
  • Polityk wyraził obawy dotyczące nieprzewidywalności USA jako sojusznika Polski, apelując o ostrożność w wypowiedziach polityków.
  • Kołodziejczak skomentował problemy Włodzimierza Czarzastego, sugerując, że politycy mogą tracić czujność po sukcesach, podkreślając znaczenie dbania o relacje z innymi państwami i unikania gaf.

Michał Kołodziejczak ujawnił, że dwukrotnie stracił prawo jazdy z powodu przekroczenia prędkości. Zaznaczył, że dokumentu jeszcze nie odzyskał. Opisał jedną z takich sytuacji.

- Miałem takie zajście, że policja mnie zatrzymała, jechałem faktycznie za szybko. Usłyszałem: Możesz się posłużyć immunitetem i wtedy dostajesz prawo jazdy od razu. Powiedziałem: Chwila, wytrzymam trzy miesiące i nie jest to dla mnie problem - mówił na antenie RMF FM.

Podkreślił, że mimo możliwości skorzystania z immunitetu, świadomie zrezygnował z tego przywileju. Jak sam przyznał, celem było wykazanie się odpowiedzialnością i poniesienie konsekwencji swoich działań, bez nadużywania przysługujących mu uprawnień. W kontekście krytyki jazdy samochodem Waldemara Żurka, Kołodziejczak zaznaczył, że "nie miał zamiaru go pouczać", a jedynie wskazać, że "takie sytuacje kryzysowe pokazują, czy potrafimy się faktycznie zachować normalnie".

Kołodziejczak o polityce międzynarodowej

W dalszej części rozmowy Kołodziejczak odniósł się do relacji Polski ze Stanami Zjednoczonymi, wyrażając pewne obawy. Ocenił USA jako ważnego sojusznika, jednocześnie wskazując na jego nieprzewidywalność.

- To jest nasz największy sojusznik, ale to jest też gracz trochę nieprzewidywalny - stwierdził.

Apelował o ostrożność w wypowiedziach polityków, aby nie szkodzić współpracy z USA. Polityk odniósł się także również do problemów Włodzimierza Czarzastego, sugerując, że politycy mogą tracić czujność po osiągnięciu sukcesów.

- Szło dobrze i nagle jest gafa - skomentował.

Michał Kołodziejczak wyraził przekonanie, że kluczowe jest dbanie o relacje z innymi państwami oraz zwracanie uwagi na słowa i działania polityków, aby unikać niepotrzebnych gaf i konfliktów.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Michał Kołodziejczak:

Tak mieszka Michał Kołodziejczak
Galeria zdjęć 13
Sonda
Czy masz prawo jazdy?
Raport
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MICHAŁ KOŁODZIEJCZAK