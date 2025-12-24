Donald Tusk traci władzę? Zobacz najnowszy sondaż partyjny

Laura Borowska
2025-12-24 14:19

Koalicja Obywatelska liderem partyjnego sondażu, ale to wcale nie oznacza dobrych wieści dla premiera. Z najnowszego sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski wynika, że obecna ekipa rządząca nie utrzymałaby władzy gdyby doszło teraz do wyborów parlamentarnych.

  • Koalicja Obywatelska prowadzi w sondażu z 31,5% poparcia, natomiast PiS notuje spadek do 25,1%.
  • Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej łącznie uzyskują wysokie poparcie, a Lewica przekracza próg wyborczy.
  • Eksperci wskazują na systematyczne straty PiS i możliwość stworzenia przez nich większości tylko z obiema Konfederacjami.
  • Co te wyniki oznaczają dla przyszłego układu sił w Sejmie i kto zyskał, a kto stracił najwięcej? Sprawdź szczegóły sondażu!

KO na czele partyjnego wyścigu

Koalicja Obywatelska uzyskała najwyższe poparcie poparcie w sondażu przeprowadzonym przez United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski. Na partię Donalda Tuska chce głosować 31,5 procent ankietowanych. W porównaniu z badaniem z początku grudnia to spadek o 1,3 punktu procentowego. 25,1 procent osób deklaruje poparcie dla Prawo i Sprawiedliwość. Formacja Jarosława Kaczyńskiego też odnotowała spadek wskazań (o 1,6 procent). 

Konfederacja uzyskała 12,1 procent, a Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna - 8,1 procent poparcia. W Sejmie znalazłaby się jeszcze Lewica z wynikiem 7,2 procent wskazań. 

PSL zanotował 4,9 procent, Partia Razem 2,4 procent, a Polska 2050 1 procent.

Systematyczne straty PiS

Nie ulega wątpliwości, że taki wynik wyborów pozbawiłby sejmowej większości obecną koalicję, nie musi jednak wcale oznaczać powrotu PiS do władzy. -  Z dzisiejszej arytmetyki wynika, że PiS może stworzyć większość sejmową tylko pod warunkiem zawarcia umowy koalicyjnej z obiema Konfederacjami. W dodatku już w tej chwili politycy PiS-u publicznie taką możliwość zapowiadają - mówi Wirtualnej Polsce prof. Roman Bäcker, politolog i historyk z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

Ekspert dodaje, że wyniki tego badania nie odbiegają od innych sondaży potwierdzając niektóre tendencje na scenie politycznej. -Zwycięzcą jest Koalicja Obywatelska, a PiS systematycznie traci poparcie. Już 1/3 zwolenników PiS-u z 2023 roku przestała chcieć głosować na tę partię - mówi prof. Roman Bäcker.

