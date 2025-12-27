Polska poderwała myśliwce! Dwa polskie lotniska wstrzymały prace

W sobotę (27 grudnia) w nocy Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Ukrainę. W związku z tym pojawił się komunikat Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, jak przekazano poderwane zostały myśliwce:

- Uwaga. W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej. Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Operowanie rozpoczęły myśliwce, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości - przekazana.

Jak dodano w komunikacie Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych na portalu X, działania miały charakter prewencyjny:

Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów. Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji.

Co więcej nocne wydarzenia i ataki na Ukrainę sprawiły, że dwa polskie lotniska zdecydowały się na wstrzymanie działań, by dać możliwość swobody operowania lotnictwa wojskowego, chodzi o lotnisko w Rzeszowie oraz lotnisko w Lublinie. Komunikat w tej sprawie przekazała Polska Agencja Żeglugi Powietrznej na X: - W związku z koniecznością zapewnienia swobody operowania lotnictwa wojskowego lotniska w Rzeszowie i Lublinie czasowo wstrzymały operacje lotnicze.

Zmasowany atak na Kijów

Do ataku na Kijów doszło w środku nocy, niedługo przed godziną 2:00 czasu lokalnego mer Kijowa napisał w mediach społecznościowych o eksplozjach i zaapelował o pozostaniu w schronach: - Wybuchy w stolicy. Działają siły obrony przeciwlotniczej. Pozostańcie w schronach! - przekazał Witalij Kliczko. W zmasowanym ataku na Kijów użyto dronów i rakiet.

Plan rozmów Ukraina - USA w tle

Warto zaznaczyć, że niespokojna noc na Ukrainie wydarzyła się po tym, jak prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potwierdził w piątek (26 grudnia), że w najbliższą niedzielę ma zamiar spotkać się z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Takie informacje przekazały agencje Reuters i Ukrinform. Spotkanie przywódców USA i Ukrainy ma dotyczyć projektu porozumienia pokojowego.

