Ministra płacze po śmierci byłego posła: "Dobry, wrażliwy i mądry człowiek". Polityk zmarł w dniu swoich urodzin

O śmierci było posła i wiceministra powiadomił Polski Komitet Europejskiej Sieci Przeciw Ubóstwu (EAPN) w mediach społecznościowych. Wiadomość o jego odejściu poruszyła ministrę Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk, która napisała w sieci: - Ogromnie smutna wiadomość... Zmarł Cezary Miżejewski, społecznik i spółdzielca, związkowiec, działacz opozycyjny, poseł na Sejm, wiceminister pracy i polityki społecznej. Dobry, wrażliwy i mądry człowiek. Cześć jego pamięci. Rodzinie, bliskim i przyjaciołom składam najszczersze wyrazy współczucia.

Kim był Cezary Miżejewski?

Cezary Miżejewski był w latach osiemdziesiątych działaczem opozycji demokratycznej, wchodził w skład Grupy Politycznej Robotnik, wydawał w podziemiu m.in pismo „Praca, Płaca, BHP”. Był członkiem założycielem odrodzonej Polskiej Partii Socjalistycznej. W latach 1993-1997 objął mandat posła na Sejm II kadencji z listy SLD. Był doradcą ministra pracy i polityki społecznej Jerzego Hausnera, a od 2004 roku pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, a następnie sekretarza stanu w Ministerstwie Polityki Społecznej.

Był autorem kilku ustaw, m.in. o zatrudnieniu socjalnym i o spółdzielniach socjalnych. Sam też został pracownikiem spółdzielni socjalnej „Opoka” w Kluczach, był też przewodniczącym Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych.

W 2013 roku został członkiem zarządu Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych (WRZOS), a następnie prezesem zarządu. Od 2015 był członkiem Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej przy MRPiPS, a w 2023 został jego wiceprzewodniczącym. Był współzałożycielem EAPN Polska. „Jego zasługi na polu budowania polskiego modelu ekonomii społecznej i spółdzielczości socjalnej są nieocenione” - napisało stowarzyszenie na Facebooku.

Cezary Miżejewski za działalność na rzecz kultury niezależnej otrzymał odznakę Zasłużony Działacz Kultury, oraz Odznakę Honorową za Zasługi dla Ochrony Pracy. W 2014 został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności. Miżejewski zmarł 26 grudnia 2025 roku w dniu swoich 61. urodzin.