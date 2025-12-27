Trump i Zełenski usiądą do stołu! Biały Dom potwierdza: te rozmowy mogą zmienić wszystko

Prezydenci USA i Ukrainy, Donald Trump i Wołodymyr Zełenski, spotkają się na Florydzie, by omówić plan pokojowy dla Ukrainy.

Główne tematy rozmów to 20-punktowy plan pokojowy, kwestie terytorialne, status wschodniej Ukrainy i elektrowni w Zaporożu.

Ukraina dąży do gwarancji bezpieczeństwa i zamrożenia linii frontu, a także liczy na przełomowe decyzje przed Nowym Rokiem.

Czy to spotkanie przyniesie długo oczekiwane rozwiązanie konfliktu i zdecyduje o przyszłości Europy?

Spotkanie, które może zadecydować o przyszłości Europy

Administracja Donalda Trumpa oficjalnie potwierdziła, że prezydent USA spotka się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. To wydarzenie, które może mieć dalekosiężne konsekwencje dla całego kontynentu, odbędzie się w niedzielę 28 grudnia na Florydzie, o godzinie 21 czasu polskiego. Stawka jest wysoka, a rozmowy mogą okazać się decydujące dla zakończenia trwającego konfliktu.

Biały Dom nie pozostawił złudzeń – tematem numer jeden będzie plan pokojowy. Ale co dokładnie znajdzie się na agendzie tych historycznych rozmów?

Tajemniczy plan pokojowy i trudne decyzje terytorialne

Wołodymyr Zełenski ujawnił, że 20-punktowy dokument, będący podstawą negocjacji, jest już gotowy w 90 procentach. Prezydent Ukrainy podkreśla, że agenda rozmów będzie szeroka i obejmie zarówno kwestie bezpieczeństwa, jak i – co najważniejsze – rozstrzygnięcia terytorialne.

Co na stole? Zełenski potwierdził, że poruszy kwestię statusu wschodniej Ukrainy oraz Elektrowni Jądrowej w Zaporożu, która od początku inwazji znajduje się pod kontrolą Rosji.

Wolna strefa ekonomiczna? Stany Zjednoczone wyszły z propozycją utworzenia wolnej strefy ekonomicznej, jeśli Ukraina zrzekłaby się kontroli nad spornym obszarem. Czy to rozwiązanie, którego szczegóły wciąż są niejasne, znajdzie akceptację?

Gwarancje bezpieczeństwa: Ukraina domaga się gwarancji bezpieczeństwa analogicznych do artykułu piątego NATO, a także zamrożenia linii frontu i utrzymania 800-tysięcznej armii.

Zełenski zaznaczył, że plan pokojowy powinny podpisać nie tylko USA, Ukraina i Rosja, ale także Unia Europejska. Jednocześnie wskazał, że Kreml aktywnie szuka pretekstów, by nie zgodzić się na ten plan. Czy to oznacza, że rozmowy z Trumpem są ostatnią deską ratunku?

Czy "wiele spraw może zostać rozstrzygniętych przed Nowym Rokiem"?

Ukraińska strona wyraża nadzieję, że te rozmowy mogą być przełomowe. Prezydent Zełenski w mediach społecznościowych napisał, że "wiele spraw może zostać rozstrzygniętych przed Nowym Rokiem". To pokazuje, jak wielkie nadzieje wiąże się z tym spotkaniem, zwłaszcza że Waszyngton zintensyfikował swoje wysiłki na rzecz zakończenia konfliktu.

Dodatkowo, w sobotę ma dojść do ważnej rozmowy telefonicznej szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen z Wołodymyrem Zełenskim, Donaldem Trumpem i europejskimi liderami. To potwierdza globalny wymiar i pilność sytuacji.

Czy Trump i Zełenski znajdą wspólny język i uda im się doprowadzić do przełomu? Czy te rozmowy na Florydzie naprawdę zadecydują o przyszłości Ukrainy i całego kontynentu?

