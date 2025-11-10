Nie Tusk, nie Trzaskowski. Nowy sondaż pokazuje, komu najbardziej ufają Polacy

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2025-11-10 16:22

Prezydent Karol Nawrocki cieszy się obecnie najwyższą sympatią wśród polskich polityków, wynika z sondażu Ogólnopolskiego Panelu Badawczego Ariadna dla Wirtualnej Polski. W badaniu aż 28 proc. respondentów wskazało głowę państwa jako swojego ulubionego polityka. Na kolejnych miejscach znaleźli się Rafał Trzaskowski i Donald Tusk.

Sejm zdecyduje o losie Ziobry

i

Autor: Paweł Supernak/PAP/ PAP

Prezydent z najwyższym wynikiem

Zgodnie z wynikami sondażu przeprowadzonego 17–20 października 2025 r., Karol Nawrocki został uznany za najbardziej lubianego polityka w kraju. Otrzymał 28 proc. głosów, co stanowi wyraźną przewagę nad pozostałymi uczestnikami zestawienia.

Na drugim miejscu uplasował się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski z 14 proc. wskazań. Trzecie miejsce zajął premier Donald Tusk, którego wskazało 12 proc. respondentów. Jak zauważa Wirtualna Polska, łączny wynik dwóch głównych polityków obozu rządzącego jest niższy niż poparcie dla prezydenta.

Z Nowoczesną i Teraz! mu nie wyszło. Petru wierzy, że z Polską 2050 będzie inaczej

Bosak i Hołownia przed liderami partii rządzących

Na czwartej pozycji w rankingu znalazł się Krzysztof Bosak, lider Konfederacji, z wynikiem 9 proc. głosów. Kolejne miejsce zajęli ex aequo – marszałek Sejmu Szymon Hołownia oraz Adrian Zandberg, współprzewodniczący partii Razem – po 8 proc.

Tuż za nimi uplasowała się wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat z 7 proc. wskazań.

Kosiniak-Kamysz i Morawiecki z podobnym wynikiem

Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i minister obrony narodowej, oraz były premier Mateusz Morawiecki uzyskali po 4 proc. poparcia. Włodzimierz Czarzasty, współprzewodniczący Nowej Lewicy, został wskazany przez 3 proc. badanych.

Kaczyński na końcu zestawienia

Najniższy wynik w rankingu odnotował Jarosław Kaczyński. Prezesa Prawa i Sprawiedliwości jako swojego ulubionego polityka wskazało jedynie 2 proc. ankietowanych.

Jak przeprowadzono badanie

Sondaż został zrealizowany przez Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na reprezentatywnej próbie 1088 dorosłych Polaków. Badanie trwało od 17 do 20 października 2025 r.

Interpretacja wyników

Wysoki wynik prezydenta Nawrockiego może świadczyć o rosnącym zaufaniu społecznym do urzędu prezydenta, a także o wizerunkowej neutralności głowy państwa wobec partyjnych podziałów. Z kolei spadek notowań Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego może odzwierciedlać zmęczenie opinii publicznej konfliktem politycznym i rosnące znaczenie liderów spoza głównych sporów partyjnych.

Poniżej galeria zdjęć: Prezydent Karol Nawrocki na forum ONZ. Spotkania z Guterresem, Baerbock i liderami regionu

Prezydent Karol Nawrocki na forum ONZ. Spotkania z Guterresem, Baerbock i liderami regionu
4 zdjęcia
