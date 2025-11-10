Szokujące doniesienia o relacjach Kaczyńskiego z Nawrockim. To odbywa się regularnie!

Nowy format wideo „Niedyskretnie o Politykach” Joanny Miziołek i Elizy Olczyk na kanale "Super Expressu" na YouTube to zaproszenie właśnie tam: do świata polityki, jakiego nie widać w transmisjach i na konferencjach prasowych. Znany duet dziennikarek politycznych odsłoni kulisy decyzji, emocji i relacji, które potrafią zmienić bieg historii. W pierwszym odcinku programu odkryte zostały m.in. kulisy relacji Jarosława Kaczyńskiego i Karola Nawrockiego.

Jak wiemy, gdy Nawrocki został kandydatem na prezydenta, mocno podkreślano to, iż jest kandydatem obywatelskim z poparciem PiS. Zaś, gdy kampania wyborcza zaczęła się rozkręcać, jasno komunikowano, że to kandydat PiS. W czasie marcowej konferencji Kaczyński mówił: - Nawet ci, bo dziś tacy są, także po naszej stronie, Prawa i Sprawiedliwości, którzy byli za Karolem Nawrockim, ale nie wiedzieli do końca, czy to jest nasz partyjny kandydat, czy my go także popieramy jako kandydata obywatelskiego, już dzisiaj wiedzą. Wiedzą, że to nasz kandydat. Innego nie ma - podkreślał.

Relacje Nawrockiego z Kaczyńskim. Tak to wygląda!

Teraz na temat obu panów głos zabrały w programie „Niedyskretnie o politykach” Joanna Miziołek i Eliza Olczyk. Miziołek zaczęła temat polityków mówiąc:

Sprawdziłyśmy z Elizą, jak często Karol Nawrocki spotyka się z Jarosławem Kaczyńskim i okazuje się, że bardzo często. Nie są to kolacje u Adama Bielana (...), zamiast tego są to podobno spotkania w pałacu. Co dwa tygodnie Jarosław Kaczyński gości u prezydent. To o tyle ciekawe, że on gości u prezydent - przyznała wspominając z uśmiechem słynne "Ucho prezesa" i to, jak tam przedstawiano relacje na linii prezes PiS - prezydent.

A czy jest chemia między obecnym prezydentem a prezesem? Na to zagadnienie odpowiedziała Miziołek: - Jest tak, że te spotkania się odbywają, są częste, ale te spotkania podobno nie przeradzają się w biesiadę. A wiemy, że Jarosław Kaczyński lubi biesiadować i siedem godzin siedzieć u kogoś na kolacji, porozmawiać o książkach. A Karol Nawrocki nie jest takim typem człowieka i polityka, bo ma rodzinę w pałacu, więc do niej szybko wraca. "Czy Jarosław Kaczyński jest zauroczony Nawrockim?", to też na to pytanie to usłyszałam: "Nie, tak bym nie powiedział", po prostu Jarosław Kaczyński powtarza w partii: "Cieszcie się, że to nie Trzaskowski" - przekazała dziennikarka. Jak dodał, jak usłyszała, Kaczyński zdaje sobie sprawę z tego, iż każdego prezydenta, który nie jest jego bratem, wybije się w końcu na autonomię.