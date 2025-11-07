„Niedyskretnie o Politykach”. Nowy format wideo Joanny Miziołek i Elizy Olczyk: nieznane kulisy władzy i smakowite komentarze

Kulisy władzy bez cenzury

Oni rządzą Polską, ale ich prawdziwe oblicza znamy tylko z korytarzy, uśmiechów na sejmowych schodach i podsłuchanych zdań w windzie. Nowy format wideo „Niedyskretnie o Politykach” Joanny Miziołek i Elizy Olczyk na kanale "Super Expressu" na YouTube to zaproszenie właśnie tam: do świata polityki, jakiego nie widać w transmisjach i na konferencjach prasowych. Znany duet dziennikarek politycznych odsłoni kulisy decyzji, emocji i relacji, które potrafią zmienić bieg historii.

Obie od lat obserwują polską scenę polityczną z pierwszego rzędu, śledząc nie tylko sejmowe głosowania, ale też mimikę, gesty i szeptane układy. Teraz Joanna Miziołek i Eliza Olczyk przenoszą swoje reporterskie doświadczenie do nowego formatu wideo „Niedyskretnie o Politykach”, który ma ambicję być najbardziej bezpośrednim i nieocenzurowanym komentarzem do świata władzy.

– Będziemy opowiadać o mechanizmach podejmowania decyzji i kuluarach naszej sceny politycznej. Będziemy też komentować bieżące wydarzenia – zapowiada Eliza Olczyk.

„Nie o sondażach, a o ludziach”

Dziennikarki zapowiadają, że ich program nie będzie suchą publicystyką. To połączenie ostrego komentarza, reporterskiego pazura i lekkiego języka, który ma przyciągnąć także tych widzów, którzy zwykle uciekają od polityki, ale chętnie poznają polityczne ciekawostki i posłuchają smakowitych komentarzy.

– W polityce najciekawsze rzeczy dzieją się poza oficjalnymi wystąpieniami. W naszym programie rozmawiamy o tym, jacy są politycy naprawdę – kiedy gasną kamery. To nie jest rozmowa o sondażach, tylko o ludziach, którzy za nimi stoją – mówi Joanna Miziołek, prowadząca cykl „Niedyskretnie o Politykach”.

Pierwszy odcinek: Ziobro, Nawrocki i Braun – trzy twarze polskiej polityki

Na początek prowadzące biorą na tapet trzy gorące nazwiska w polskiej polityce:

Zbigniew Ziobro, który woli Budapeszt od sejmowej sali i nie pojawił się w Polsce w dniu głosowania nad własnym immunitetem.

Karol Nawrocki. Prowadzące pytają wprost: czy to prezydent PiS-u czy Konfederatów?

Grzegorz Braun, którego ugrupowanie może przeskoczyć w sondażach samą Konfederację.

To właśnie ta mieszanka tematów, mocne nazwiska, nieoczywiste wnioski i ironiczne puenty, ma sprawić, że „Niedyskretnie o Politykach” stanie się jednym z najbardziej komentowanych formatów publicystycznych jesieni.

Dziennikarki nie będą unikać ostrych tez, ale robią to z dystansem i humorem. W ich dialogach będzie miejsce zarówno na analizę mechanizmów władzy, jak i na lekkie, często zabawne anegdoty z korytarzy Sejmu, poselskich gabinetów i partyjnych konwencji.

Duet, który zna polityków od podszewki

Joanna Miziołek i Eliza Olczyk to nazwiska, które od lat gwarantują rzetelność i cięty język w polskim dziennikarstwie politycznym. Miziołek – znana z błyskotliwych wywiadów i intuicji w wychwytywaniu politycznych napięć. Współprowadzi już program "Rozjazd" na kanale Super Ring "Super Expressu". Olczyk – dziennikarka z doświadczeniem i pamięcią o kulisach wielu rządów i kampanii.

Ich wspólny projekt ma być połączeniem publicystyki, reportażu i nieformalnej rozmowy. Prowadzące obiecują, że w każdym odcinku pojawią się smakowite komentarze, plotki z kuluarów, nieoficjalne rozmowy z politykami i interpretacje wydarzeń, które do tej pory znała tylko redakcyjna kuchnia.

Premiera i format

📅 Premiera: poniedziałek, 10 listopada

🕗 Godzina: 20:00

📺 Gdzie: kanał YouTube SE.pl

📰 Format: wideo + artykuł w serwisie SE.pl

🔁 Cykliczność: co tydzień nowe odcinki, z aktualnymi tematami i gośćmi

Dlaczego warto oglądać

Bo polityka to nie tylko decyzje i ustawy, ale charaktery, emocje, konflikty i lojalności, o których rzadko mówi się głośno. „Niedyskretnie o Politykach” to podcast, który łączy dziennikarską dociekliwość z lekką formą i kobiecą wrażliwością.

To przestrzeń, w której widz może zajrzeć za kulisy władzy, posłuchać o tym, jak naprawdę zapadają decyzje, i poczuć, że polityka jest fascynującą grą ludzi z krwi i kości.