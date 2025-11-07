Ziobro walczy, Ozdoba ujawnił poruszające szczegóły: „Nie może jeść, dusi się bez zabiegów”

Jacek Ozdoba ujawnił szczegóły choroby Zbigniewa Ziobry w rozmowie w Radiu Plus.

Polityk powiedział, że były minister ma usunięty przełyk i zastąpiony żołądkiem, a zabiegi są konieczne, by mógł normalnie oddychać i jeść.

„Bez tych zabiegów po prostu by się dusił” – stwierdził Ozdoba.

Eurodeputowany zapowiedział, że w tej sprawie Naczelna Izba Lekarska wszczęła postępowanie i mogą pojawić się zarzuty wobec lekarza.

Kolejny zabieg Ziobry ma odbyć się 12 listopada w Brukseli.

„Bez regularnych zabiegów się dusi”

Gościem programu „Sedno Sprawy” w Radiu Plus był w piątek Jacek Ozdoba, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości. Polityk w rozmowie z Jackiem Prusinowskim odniósł się do stanu zdrowia Zbigniewa Ziobry, który od wielu miesięcy zmaga się z poważnymi powikłaniami po operacji onkologicznej.

Decyzja komisji, reakcja Kaczyńskiego i nocne wydarzenia. Ziobro pod presją

– Czym innym jest problem onkologiczny, a czym innym to, co jest u pana ministra. Pan minister ma naciągnięty żołądek w taki sposób, że ma zastąpiony to przełykiem, bo przełyk został wycięty po roztwierdzeniu nowotworu. To była bardzo poważna operacja – wyjaśnił Jacek Ozdoba.

Dodał, że Ziobro wymaga stałej opieki medycznej i powtarzających się zabiegów.

– On jest poddany regularnym zabiegom, które mają na celu rozszerzenie przewodu pokarmowego, bo w przeciwnym razie po prostu się dusi i nie może spożywać pokarmów – podkreślił eurodeputowany PiS.

Ozdoba podkreślił, że stan zdrowia byłego ministra sprawiedliwości jest niezwykle poważny i wymaga stałego nadzoru lekarskiego. Jak zaznaczył, operacja, którą przeszedł Zbigniew Ziobro, całkowicie zmieniła sposób funkcjonowania jego organizmu.

Poniżej galeria zdjęć: Tak zmieniał się Zbigniew Ziobro

Express Biedrzyckiej - Krzysztof Gawkowski | 2025 11 06 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.