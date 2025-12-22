Polacy zdecydowali o losie Ziobry. Miażdżące wyniki sondażu

83% Polaków chce, by Zbigniew Ziobro stanął przed wymiarem sprawiedliwości.

Sąd odroczył decyzję w sprawie aresztu dla byłego ministra do połowy stycznia z powodu braków dowodowych.

Co z 26 zarzutami prokuratury i czy Ziobro odpowie za swoje czyny?

Prokuratura nie dostarczyła materiałów

Dzięki decyzji Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa, ale też dzięki błędom śledczych, Zbigniew Ziobro będzie miał spokojne Święta. Prokuratura wnioskowała o areszt dla byłego ministra sprawiedliwości nie przekazała jednak do sądu całego materiału dowodowego. - Materiały te nie były powołane we wniosku prokuratora o zastosowanie tymczasowego aresztowania, albowiem w ocenie prokuratury nie mają znaczenia do rozstrzygnięcia sprawy – tłumaczył się prokurator Piotr Woźniak. Sąd był innego zdania dlatego odroczył posiedzenie aresztowe do 15 stycznia. - Immanentną częścią materiału dowodowego są nie tylko materiały jawne, ale też niejawne. Dotyczą kluczowego zarzutu, czyli umowy między Funduszem Sprawiedliwości i CBA - mówi jeden z obrońców Zbigniewa Ziobry, adwokat Adam Gomoła.

Tymczasem miażdżąca większość ankietowanych bo aż 83% chciałaby, żeby wiceprezes PiS wrócił do Polski i stanął przed sądem, który oceni zasadność 26 zarzutów jakie politykowi chce postawić prokuratura. Przeciwnego zdania było 17% osób pytanych przez Instytut Badań Pollster.

26 zarzutów. Zobacz dlaczego prokuratura chce aresztować Ziobrę

Prokuratura - uzasadniając wniosek o areszt Ziobry - wskazała przede wszystkim na realne ryzyko jego niestawiennictwa, ucieczki, ukrywania się oraz matactwa procesowego. Śledczy zarzucają mu, że kierował zorganizowaną grupą przestępczą i popełnił 26 przestępstw, m.in. wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, a także ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i przyznawać pieniądze nieuprawnionym podmiotom. Sejm uchylił immunitet Ziobrze 7 listopada w odniesieniu do wszystkich 26 zarzutów, które chce mu postawić prokuratura, w związku ze sprawą Funduszu Sprawiedliwości.

Sejm wyraził również zgodę na jego zatrzymanie i aresztowanie. Tego samego dnia - kilka godzin później - prokuratura wydała postanowienie o przedstawieniu Ziobrze 26 zarzutów, a także o zatrzymaniu go i przymusowym doprowadzeniu przez ABW, co okazało się jednak nieskuteczne z powodu nieobecności byłego ministra w Polsce

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster 6-7.12.2025 roku metodą CAWI na próbie 1008 dorosłych Polaków.

