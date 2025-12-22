Ponowny wniosek o ENA dla Marcina Romanowskiego. Waldemar Żurek potwierdza

Prokurator Generalny Waldemar Żurek ponownie złożył wniosek o Europejski Nakaz Aresztowania dla byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego.

Wcześniejszy ENA został uchylony przez sąd, co prokuratura uznała za bezprecedensowe, zarzucając sądowi podjęcie decyzji bez akt sprawy i zawiadomienia prokuratury.

Romanowski jest podejrzany o nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości i poinformował o uzyskaniu azylu politycznego na Węgrzech.

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował na poniedziałkowej konferencji prasowej o ponownym złożeniu wniosku o zastosowanie ENA wobec Marcina Romanowskiego. "Dzisiaj – z informacji, które mam sprzed chwili od prokuratorów – został złożony ponowny wniosek o zastosowanie ENA wobec Romanowskiego" – oświadczył Żurek.

Zarzuty prokuratury wobec sądu

Żurek wyraził zdziwienie i niezadowolenie z decyzji sądu o uchyleniu ENA z 19 grudnia. Podkreślił, że sąd podjął tę decyzję "nie mając akt sprawy, bo akta sprawy są w prokuraturze i nie zawiadamiając prokuratury o posiedzeniu". Dodał, że "sąd nagle, bez akt sprawy, uchylił ENA. To jest rzecz bez precedensu". Prokurator Generalny zapowiedział, że prokuratura będzie próbowała "wnosić inne środki dotyczące tej decyzji sądu".

Marcin Romanowski i Fundusz Sprawiedliwości

Marcin Romanowski, poseł PiS i były wiceminister sprawiedliwości, jest podejrzany w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. W grudniu 2024 roku Sąd Okręgowy w Warszawie na wniosek prokuratury wydał wobec niego Europejski Nakaz Aresztowania. W późniejszym czasie Romanowski poinformował, że uzyskał azyl polityczny na Węgrzech, co dodatkowo skomplikowało sytuację.

Rzeczniczka prasowa do spraw karnych Sądu Okręgowego w Warszawie, sędzia Anna Ptaszek, potwierdziła 19 grudnia uchylenie ENA wobec Romanowskiego. Obrońca polityka, mec. Bartosz Lewandowski, argumentował, że sąd podzielił jego pogląd, iż w śledztwie dochodziło do "bezprawnego nacisku politycznego, a działania organów ścigania stanowią zagrożenie dla praw i wolności chronionych w konstytucji i prawie międzynarodowym".

Rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej, prok. Przemysław Nowak, ocenił to postanowienie jako "oczywiście bezzasadne". Jego zdaniem "już na wstępnym etapie oceny" można wskazać, że w sprawie "nie zaszły żadne okoliczności" uzasadniające uchylenie ENA. Nowak podkreślił, że "okolicznościami takimi nie są w szczególności przyznanie azylu politycznego w innym kraju UE ani odmowa wpisania poszukiwań do systemu Interpolu", a informacje te znajdowały się w aktach sprawy i były dostępne dla sądu.

W naszej galerii zobaczysz, gdzie przebywa Marcin Romanowski:

Sonda Czy Węgry powinny wydać Marcina Romanowskiego Polsce? Tak, azyl polityczny nie powinien chronić przed odpowiedzialnością. Nie, Węgry mają prawo decydować o udzieleniu azylu. Nie mam zdania.