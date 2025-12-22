Fundacja Grzegorza Brauna pod lupą! Będzie kontrola, pojawiły się problemy

Fundacja Osuchowa, zarządzana przez Grzegorza Brauna, straciła prawo do pozyskiwania 1,5% podatku z powodu niezłożenia sprawozdania.

Szef KPRM zlecił kontrolę Fundacji w związku z zarzutami o wykorzystywanie środków na objazdy polityczne i szerzenie dezinformacji.

Utrata statusu OPP uniemożliwia dalsze korzystanie z przychodów podatkowych; sprawdź, jakie były przychody Fundacji.

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Jan Grabiec, poinformował o zleceniu kontroli w Fundacji Osuchowa. Fundacja utraciła prawo do zbierania 1,5 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych z powodu niezłożenia sprawozdania w terminie. Kontrola została zarządzona na wniosek dyrektora Narodowego Instytutu Wolności - Michała Brauna. Zaniedbanie w złożeniu niezbędnych dokumentów wyklucza fundację z grona organizacji pożytku publicznego, co uniemożliwia jej dalsze korzystanie z przychodów podatkowych w przyszłości.

Zarzuty wobec fundacji

Jan Grabiec skomentował sytuację na platformie X.

- Organizacja wykorzystuje środki z 1,5 proc. podatku między innymi na: organizację objazdów politycznych Brauna po Polsce oraz szerzenie dezinformacji - napisał.

Te zarzuty wskazują na potencjalne nieprawidłowości w sposobie wydatkowania funduszy zebranych od podatników. Zgodnie ze sprawozdaniem za rok 2024, Fundacja Osuchowa odnotowała ponad 486 tysięcy złotych przychodów z 1,5 proc. podatku od osób fizycznych. Organizacje pożytku publicznego mają obowiązek składania swoich sprawozdań do bazy Narodowego Instytutu Wolności. Brak terminowej aktualizacji tych dokumentów skutkował usunięciem Fundacji Osuchowa z wykazu organizacji uprawnionych do otrzymywania wsparcia z 1,5% podatku.

Rola Narodowego Instytutu Wolności

Narodowy Instytut Wolności to państwowa agencja, której zadaniem jest wspieranie działalności organizacji pozarządowych w Polsce, zarówno merytorycznie, jak i finansowo. W kontekście zarządzanej przez Grzegorza Brauna fundacji, kontrola zlecona przez NIW ma na celu zbadanie, w jaki sposób środki były wykorzystywane i czy działania fundacji były zgodne z jej statutowymi celami oraz obowiązującymi przepisami prawa.

W naszej galerii zobaczysz Grzegorza Brauna z żoną i dziećmi:

Sonda Jak oceniasz działania Grzegorza Brauna? Przekroczył wszelkie granice – powinien odpowiedzieć karnie Miał prawo do protestu – nie przekroczył prawa To kwestia sporna – niech rozstrzygnie sąd Nie mam zdania