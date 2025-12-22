Pilne! Nagła decyzja w sprawie aresztu dla Zbigniewa Ziobry. Zaskakujące posunięcie

Sąd Rejonowy w Warszawie odroczył posiedzenie aresztowe Zbigniewa Ziobry do 2026 roku.

Decyzja wynika z poważnych braków formalnych i niekompletności materiałów dowodowych przedstawionych przez prokuraturę.

Obrona Ziobry sugeruje celowe działanie prokuratury, wskazując na kluczowe znaczenie brakujących akt.

Nagły zwrot akcji. Posiedzenie aresztowe odroczone

W poniedziałek 22 grudnia 2025 roku miało zapaść kluczowe rozstrzygnięcie dotyczące wniosku Prokuratury Krajowej o tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry. Ku zaskoczeniu opinii publicznej, sąd nie zajął się merytorycznym rozpoznaniem sprawy. Zamiast tego posiedzenie zostało przerwane i odroczone.

Nowy termin wyznaczono na 15 stycznia 2026 roku. Decyzja ta oznacza, że były minister sprawiedliwości na pewno spędzi najbliższe tygodnie na wolności, a prokuratura musi uzupełnić dokumentację, aby sąd mógł w ogóle procedować wniosek aresztowy.

Kluczowe materiały nie trafiły do sądu. Stanowisko prokuratury

Bezpośrednią przyczyną decyzji sądu były braki w materiale dowodowym przekazanym przez śledczych. Głos po posiedzeniu zabrał prokurator Piotr Woźniak, który przyznał, że do akt nie załączono materiałów o klauzuli niejawności.

– Sąd uznał, że są braki w przekazanym materiale dowodowym. Faktycznie, nie przekazaliśmy niejawnych materiałów. Teraz je doślemy – zapewnił prokurator.

Jednocześnie próbował bagatelizować wagę uchybienia, twierdząc, że dokumenty te nie były powołane we wniosku i w jego ocenie „nie mają znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy”.

Prokurator Woźniak poinformował również, że sąd nie odniósł się na razie do innych wniosków, w tym do zapowiadanego przez obronę wniosku o jego wyłączenie z postępowania. Skupił się wyłącznie na kwestii formalnej, która uniemożliwiła dalsze procedowanie.

Obrona grzmi: „Prokuratura ukrywa dowody”. Co zawierają niejawne akta?

Zupełnie inną narrację przedstawili pełnomocnicy Zbigniewa Ziobry. Według nich brakujące dokumenty nie są błahe, a ich nieprzedstawienie sądowi to próba zatajenia dowodów, które mogłyby podważyć tezy prokuratury.

– Warunkiem umożliwienia rozpoznania wniosku o tymczasowe aresztowanie jest udostępnienie akt nie tylko sądowi, ale również i obronie. Wbrew temu, co twierdził pan prokurator, według naszej wiedzy materiały te mają bardzo istotne znaczenie w kontekście interesu naszego klienta. De facto mają świadczyć przeciw dowodom wskazywanym przez prokuraturę – podkreślił mec. Bartosz Lewandowski.

Wtórował mu drugi z obrońców, mec. Adam Gomoła, który wyraził konsternację postawą śledczych.

– Jestem skonsternowany tym, że prokuratura nie przedstawia sądowi całości sprawy – stwierdził, dodając, że chodzi o niejawne materiały, z którymi sąd do tej pory nie miał żadnej styczności.

W ocenie obrony, uniemożliwia to sądowi rzetelną ocenę sytuacji i podjęcie sprawiedliwej decyzji.

Co dalej ze sprawą Zbigniewa Ziobry?

Odroczenie posiedzenia to proceduralne zwycięstwo obrony i poważna wizerunkowa porażka prokuratury, która przystąpiła do kluczowej rozprawy z niekompletną dokumentacją. Do 15 stycznia 2026 roku śledczy muszą uzupełnić akta sprawy o brakujące, niejawne dokumenty. Dopiero wtedy sąd będzie mógł merytorycznie ocenić, czy zachodzą przesłanki do zastosowania najsurowszego środka zapobiegawczego.

Zbigniew Ziobro kontratakuje przed decyzją o areszcie. Składa zawiadomienie ws. Funduszu Sprawiedliwości

Przypomnijmy, że prokuratura chce postawić Zbigniewowi Ziobrze 26 zarzutów dotyczących nieprawidłowości w zarządzaniu Funduszem Sprawiedliwości. Wniosek o areszt motywowany jest obawą matactwa procesowego i ryzykiem ucieczki. Dzisiejsza decyzja sądu stawia jednak pod znakiem zapytania staranność przygotowań prokuratury do tej jednej z najgłośniejszych spraw ostatnich lat.

